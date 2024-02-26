Черчесов оценил соперников сборной России по мартовским матчам

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о скорых играх национальной команды с Сербией и Парагваем.

«Сборная функционирует, это хорошо. Тем более в наше время. И Сербия, и Парагвай – хорошие сборные, не чета Кубе, с которой мы последний раз играли.

Я рад, март – это начало сезона, поэтому хочется, чтобы сборная сыграла и выиграла, людям доставила удовольствие.

Сборной никогда легко не бывает, ты под флагом своей страны, это ответственность. У меня никогда не было легких матчей», – заявил Черчесов.