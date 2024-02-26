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    • Черчесов оценил соперников сборной России по мартовским матчам

    Черчесов оценил соперников сборной России по мартовским матчам

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о скорых играх национальной команды с Сербией и Парагваем.

    «Сборная функционирует, это хорошо. Тем более в наше время. И Сербия, и Парагвай – хорошие сборные, не чета Кубе, с которой мы последний раз играли.

    Я рад, март – это начало сезона, поэтому хочется, чтобы сборная сыграла и выиграла, людям доставила удовольствие.

    Сборной никогда легко не бывает, ты под флагом своей страны, это ответственность. У меня никогда не было легких матчей», – заявил Черчесов.

    • Россия примет Сербию 21 марта, а Парагвай – 25 марта.
    • Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
    • Россияне впервые сыграют с соперниками из Европы и Южной Америки после отстранения в феврале 2022 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    26.02.2024 14:00
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