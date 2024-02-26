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    • «Рома» – «Торино»: прогноз на матч итальянской Серии А, 26 февраля

    «Рома» – «Торино»: прогноз на матч итальянской Серии А, 26 февраля

    26 февраля на «Стадио Олимпико» в Риме состоится поединок 26 тура Серии А. «Рома» будет принимать «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

    «Рома»

    За несколько дней до встречи с «Торино» римляне провели крайне тяжелый и изнурительный матч плей-офф раунда Лиги Европы против «Фейеноорда». Подопечные Даниэле Де Росси одолели соперника лишь в серии пенальти. В 1/8 финала турнира «Рома» встретится с «Брайтоном».

    «Торино»

    «Торино» также не отдыхал среди недели и бездарно уступил «Лацио» в перенесенном матче (0:2). Команда из Турина занимает 10 место в Серии А и откровенно доигрывает сезон. По слухам, руководство клуба уже подыскивает нового тренера. На место Ивана Юрича сватают Дженнаро Гаттузо (та еще идея, прямо скажем).

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

    • 24.09.2023 «Торино» – «Рома» 1:1
    • 08.04.2023 «Торино» – «Рома» 0:1
    • 13.11.2022 «Рома» – «Торино» 1:1

    Прогноз на матч «Рома» – «Торино»

    «Роме» предстоит оперативно пройти восстановительные процедуры и продолжать набирать очки в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. Считаем, что команда Де Росси справится с немотивированным соперником. Рекомендованная ставка – победа «Ромы» (1,90).

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.02.2024 09:10
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