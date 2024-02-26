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    • «Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024

    «Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Торино», 26-й тур чемпионата Италии «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Рома»: Свилар, Анхелиньо, Манчини, Хейзен, Кристенсен, Азмун, Эль-Шаарави, Бальданци, Кристанте, Паредес, Лукаку.

    Главный тренер: Даниэле Де Росси

    «Торино»: Милинкович-Савич, Масина, Ловато, Джиджи, Лазаро, Илич, Влашич, Линетти, Белланова, Сапата, Санабрия.

    Главный тренер: Иван Юрич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Торино»

    «Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.02.2024 09:44
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