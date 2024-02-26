Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Торино», 26-й тур чемпионата Италии «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Рома»: Свилар, Анхелиньо, Манчини, Хейзен, Кристенсен, Азмун, Эль-Шаарави, Бальданци, Кристанте, Паредес, Лукаку.

Главный тренер: Даниэле Де Росси

«Торино»: Милинкович-Савич, Масина, Ловато, Джиджи, Лазаро, Илич, Влашич, Линетти, Белланова, Сапата, Санабрия.

Главный тренер: Иван Юрич

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Торино»