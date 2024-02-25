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    • «Реал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Реал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Севильи», 26-й тур чемпионата Испании «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Гарсия, Ихеаначо, Чуамени, Лукас, Модрич, Диас, Винисиус, Кроос, Вальверде, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Севилья»: Нюланд, Рамос, Педроса, Баде, Сусохо, Соу, Торрес, Сумаре, Навас, Ромеро, Эн-Несери.

    Главный тренер: Кике Санчес Флорес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Севилья»

    Реал-Севилья смотреть онлайн 25 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 18:05
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