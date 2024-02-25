Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Севильи», 26-й тур чемпионата Испании «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал»: Лунин, Гарсия, Ихеаначо, Чуамени, Лукас, Модрич, Диас, Винисиус, Кроос, Вальверде, Хоселу.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Севилья»: Нюланд, Рамос, Педроса, Баде, Сусохо, Соу, Торрес, Сумаре, Навас, Ромеро, Эн-Несери.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».