Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Севильи», 26-й тур чемпионата Испании «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Лунин, Гарсия, Ихеаначо, Чуамени, Лукас, Модрич, Диас, Винисиус, Кроос, Вальверде, Хоселу.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Севилья»: Нюланд, Рамос, Педроса, Баде, Сусохо, Соу, Торрес, Сумаре, Навас, Ромеро, Эн-Несери.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Севилья»