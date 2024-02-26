Бывший судья Итурральде рассмотрел гол «Реала» на соответствие правилам

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о голе полузащитника «Реала» Луки Модрича на 81-й минуте матча 26-го тура Примеры против «Севильи» (1:0).

В том эпизоде хавбек «Мадрида» Федерико Вальверде сделал навес в направлении Антонио Рюдигера и Родриго, находившихся на краю штрафной площади «Севильи». Немецкий защитник при этом был в положении вне игры.

Подача была прервана игроком «Севильи», после чего мяч отскочил к Модричу. Хавбек дальним ударом поразил ворота соперника

«Гол забит по правилам. Где тут влияние [Рюдигера на эпизод]? Если бы он был рядом с Серхио Рамосом или выпрыгнул за мячом – это было бы другое дело. Но здесь другой случай», – сказал Итурральде.