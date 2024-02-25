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    • «Бетис» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Бетис» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетика», 26 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Бетис»: Силва, Руйбаль, Пеццелла, Риад, Бельерин, Абде, Форнальс, Альтимира, Фекир, Джонни, Авила.

    Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

    «Атлетик»: Симон, Бершиче, Альварес, Вивиан, Паредес, Прадос, Беренгер, Руис де Галаррета, Гомес, Уильямс, Гурусета.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Атлетик»

    «Бетис» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 12:17
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