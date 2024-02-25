Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетика», 26 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бетис»: Силва, Руйбаль, Пеццелла, Риад, Бельерин, Абде, Форнальс, Альтимира, Фекир, Джонни, Авила.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

«Атлетик»: Симон, Бершиче, Альварес, Вивиан, Паредес, Прадос, Беренгер, Руис де Галаррета, Гомес, Уильямс, Гурусета.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетик»