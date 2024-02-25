В воскресенье, 25 февраля, в матче 26 тура испанской Примеры «Бетис» на своем поле примет «Атлетик». Игру начнут в 18:15 по московскому времени.

«Бетис»

После 25 матчей в Ла Лиге, «Реал Бетис» занимает 7-е место в турнирной таблице с 39 очками. Команда показала стабильные результаты, выиграв 9 матчей, сыграв вничью 12 раз и потерпев 4 поражения. Футболисты «Бетиса» забили 28 голов и пропустили 25, при разнице +3 мяча. Впрочем, игровая форма команды далека от оптимальной – «Бетис» в последних пяти матчах трижды сыграл вничью, один раз выиграл и потерпел одно поражение.

«Атлетик»

«Атлетик Бильбао» занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 25 матчей, набрав 49 очков. Команда одержала 14 побед, сыграла вничью 7 раз и потерпела 4 поражения. Футболисты «Атлетика» забили 45 голов, а пропустили 23, что дает разницу +22 мяча. Команда пребывает в неплохой игровой форме – в активе футболистов в последних пяти играх три победы и две ничьи.

Прогноз на матч «Бетис» – «Атлетик»

Последние пять очных встреч команд:

27.08.23 «Атлетик» – «Бетис» 4:2;

04.05.23 «Атлетик » – «Бетис» 0:1;

29.12.22 «Бетис» – «Атлетик» 0:0;

13.03.22 «Бетис» – «Атлетик» 1:0;

19.12.21 «Атлетик» – «Бетис» 3:2.

В предстоящей встрече, предположим, победят гости – команда пребывает в хорошей игровой форме и вряд ли упустит шанс завоевать три очка. Наш прогноз – победа «Атлетика» (2.22).