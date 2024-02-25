25 февраля на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится поединок 26 тура испанской Ла Лиги. «Реал» будет принимать «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Реал»

В предыдущем туре «Реал» допустил обидную осечку в дерби с «Райо Вальекано». Хорошая новость состоит в том, что лазарет команды Карло Анчелотти потихоньку пустеет и «Реала» становится больше вариантов при выборе состава.

«Севилья»

«Севилья» проваливает второй сезон кряду, снова болтаясь в опасной близости от зоны вылета в Сегунду. В настоящее время андалусийцы занимают лишь 15 строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Впрочем, в последнее время дела Серхио Рамоса и компании пошли в гору – «Севилья» не проигрывает четыре тура подряд.

Личные встречи

Крайние три очных поединка команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Реал» – «Севилья»

«Севилья» постепенно приходит в себя и готовится дать бой фавориту и лидеру Ла Лиги. Считаем, что подопечные Кике Санчеса Флореса смогут как минимум избежать разгрома. Рекомендованная ставка: победа «Севильи» с форой +2 (1,60).