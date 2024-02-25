В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 встречаются «Марсель» и «Монпелье». Игра пройдет в Марселе, начало – в 22:45 (мск).

«Марсель»

Команда Жана-Луи Гассе занимает 9-е место в Лиге 1, набрав 30 очков. «Марсель» в 7 матчах победил, 9 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл, разница мячей 29:24.

Последние результаты «Марселя» в Лиге 1:

«Монпелье»

У «Монпелье» 22 очка в 22 играх и 14-е место в таблице. Команда под руководством Мишеля Тер-Закаряна одержала 5 побед при 8 ничьих и 9 поражениях, разница мячей – 24:27.

Предыдущие результаты «Монпелье» в Лиге 1:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Марсель» – «Монпелье»

«Марсель» хорошо выглядит в домашних матчах в этом сезоне – пора прервать серию из 6 поединков без побед в чемпионате. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.73.