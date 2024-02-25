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    • «Марсель» – «Монпелье»: прогноз на матч 23 тура Лиги 1, 25 февраля

    «Марсель» – «Монпелье»: прогноз на матч 23 тура Лиги 1, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 встречаются «Марсель» и «Монпелье». Игра пройдет в Марселе, начало – в 22:45 (мск).

    «Марсель»

    Команда Жана-Луи Гассе занимает 9-е место в Лиге 1, набрав 30 очков. «Марсель» в 7 матчах победил, 9 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл, разница мячей 29:24.

    Последние результаты «Марселя» в Лиге 1:

    • 18.02.24 «Брест» – «Марсель» – 1:0;
    • 09.02.24 «Марсель» – «Мец» – 1:1;
    • 04.02.24 «Лион» – «Марсель» – 1:0.

    «Монпелье»

    У «Монпелье» 22 очка в 22 играх и 14-е место в таблице. Команда под руководством Мишеля Тер-Закаряна одержала 5 побед при 8 ничьих и 9 поражениях, разница мячей – 24:27.

    Предыдущие результаты «Монпелье» в Лиге 1:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 21.12.23 «Монпелье» – «Марсель» – 1:1;
    • 01.04.23 «Марсель» – «Монпелье» – 1:1;
    • 03.01.23 «Монпелье» – «Марсель» – 1:2;
    • 11.04.22 «Марсель» – «Монпелье» – 2:0;
    • 09.08.21 «Монпелье» – «Марсель» – 2:3.

    Прогноз на матч «Марсель» – «Монпелье»

    «Марсель» хорошо выглядит в домашних матчах в этом сезоне – пора прервать серию из 6 поединков без побед в чемпионате. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.73.

    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 11:21
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