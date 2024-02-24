В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ сыграют «Борнмут» и «Ман Сити». Матч пройдет в Борнмуте, начало – в 20:30 (мск).
«Борнмут»
Команда Андони Ираолы находится на 13-м месте с 28 очками после 24 матчей. У хозяев поля 7 побед, 7 ничьих и 10 поражений, разница мячей – 33:46.
Последние результаты «Борнмута» в АПЛ:
- 17.02.24 «Ньюкасл» – «Борнмут» – 2:2;
- 10.02.24 «Фулхэм» – «Борнмут» – 3:1;
- 04.02.24 «Борнмут» – «Ноттингем Форест» – 1:1.
«Ман Сити»
«Манчестер Сити» набрал 56 очков в 25 играх и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили в 17 матчах, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей 58:26.
Предыдущие результаты «Ман Сити» в АПЛ:
- 20.02.24 «Ман Сити» – «Брентфорд» – 1:0;
- 17.02.24 «Ман Сити» – «Челси» – 1:1;
- 10.02.24 «Ман Сити» – «Эвертон» – 2:0.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 04.11.23 «Ман Сити» – «Борнмут» – 6:1;
- 26.02.23 «Борнмут» – «Ман Сити» – 1:4;
- 13.08.22 «Ман Сити» – «Борнмут» – 4:0;
- 16.07.20 «Ман Сити» – «Борнмут» – 2:1;
- 25.08.19 «Борнмут» – «Ман Сити» – 1:3.
Прогноз на матч «Борнмут» – «Ман Сити»
«Манчестер Сити» выиграл все 13 матчей против «Борнмута» в АПЛ – ожидаем, что разница в классе скажется в очередной раз. Наш прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 2.12.