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    • «Борнмут» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 24 февраля

    «Борнмут» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 24 февраля

    В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ сыграют «Борнмут» и «Ман Сити». Матч пройдет в Борнмуте, начало – в 20:30 (мск).

    «Борнмут»

    Команда Андони Ираолы находится на 13-м месте с 28 очками после 24 матчей. У хозяев поля 7 побед, 7 ничьих и 10 поражений, разница мячей – 33:46.

    Последние результаты «Борнмута» в АПЛ:

    «Ман Сити»

    «Манчестер Сити» набрал 56 очков в 25 играх и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили в 17 матчах, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей 58:26.

    Предыдущие результаты «Ман Сити» в АПЛ:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 04.11.23 «Ман Сити» – «Борнмут» – 6:1;
    • 26.02.23 «Борнмут» – «Ман Сити» – 1:4;
    • 13.08.22 «Ман Сити» – «Борнмут» – 4:0;
    • 16.07.20 «Ман Сити» – «Борнмут» – 2:1;
    • 25.08.19 «Борнмут» – «Ман Сити» – 1:3.

    Прогноз на матч «Борнмут» – «Ман Сити»

    «Манчестер Сити» выиграл все 13 матчей против «Борнмута» в АПЛ – ожидаем, что разница в классе скажется в очередной раз. Наш прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 2.12.

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    Источник: «Бомбардир»

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