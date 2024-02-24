В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ сыграют «Борнмут» и «Ман Сити». Матч пройдет в Борнмуте, начало – в 20:30 (мск).

«Борнмут»

Команда Андони Ираолы находится на 13-м месте с 28 очками после 24 матчей. У хозяев поля 7 побед, 7 ничьих и 10 поражений, разница мячей – 33:46.

Последние результаты «Борнмута» в АПЛ:

«Ман Сити»

«Манчестер Сити» набрал 56 очков в 25 играх и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили в 17 матчах, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей 58:26.

Предыдущие результаты «Ман Сити» в АПЛ:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Борнмут» – «Ман Сити»

«Манчестер Сити» выиграл все 13 матчей против «Борнмута» в АПЛ – ожидаем, что разница в классе скажется в очередной раз. Наш прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 2.12.