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    Лунев оценил жребий для «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев высказался об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    • «Карабаху» достался «Байер».
    • Команды уже встречались на групповом этапе ЛЕ – тогда немцы выиграли оба матча с общим счетом 6:1.
    • Лунев выступал за леверкузенский клуб с 2021 по 2023 год.

    «Здорово, что сыграем с ними. Это очень хорошая команда, особенно сейчас. Будем стараться победить и пройти дальше.

    С одной стороны, да, мы знакомы с командой, но с другой – у них произошли изменения в плане ротации из‑за травм. Ну и они еще не проигрывали, есть дополнительный стимул. Хотя нам его и искать не надо. Это «Байер» – на него надо выходить и биться.

    Считаю, что «Байер» – один из фаворитов турнира. Если бы попала условная «Славия», было бы проще. Но, думаю, на этом этапе слабых соперников уже нет», – заявил Лунев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Romeo 123
    1708705787
    Здесь вопрос , сколько карабах пропустит а не сколько немцы забьют
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