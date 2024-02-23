Лунев оценил жребий для «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев высказался об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

«Карабаху» достался «Байер».

Команды уже встречались на групповом этапе ЛЕ – тогда немцы выиграли оба матча с общим счетом 6:1.

Лунев выступал за леверкузенский клуб с 2021 по 2023 год.

«Здорово, что сыграем с ними. Это очень хорошая команда, особенно сейчас. Будем стараться победить и пройти дальше.

С одной стороны, да, мы знакомы с командой, но с другой – у них произошли изменения в плане ротации из‑за травм. Ну и они еще не проигрывали, есть дополнительный стимул. Хотя нам его и искать не надо. Это «Байер» – на него надо выходить и биться.

Считаю, что «Байер» – один из фаворитов турнира. Если бы попала условная «Славия», было бы проще. Но, думаю, на этом этапе слабых соперников уже нет», – заявил Лунев.