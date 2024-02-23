В «Урале» раскрыли срок контракта Ионова

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, на какой период в клубе может задержаться новичок Алексей Ионов.
«Подписан контракт до конца сезона. Потом посмотрим, что будет дальше.
Контракт по системе «0,5+1»? Так и будет, если все сложится. Если у Алексея будет игровая практика.
Так же игрок посмотрит, как ему в нашем коллективе. А затем решим, что будет дальше», – заявил Иванов.
- Ионов перешел в «Урал» в последний день зимнего ТО в качестве свободного агента.
- Он взял себе 11-й игровой номер.
- В этом сезоне вингер провел 17 матчей за «Ростов» и сделал 1 ассист, а 12 декабря расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
- Алексей также выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». На его счету 39 матчей и 4 гола за сборную России.