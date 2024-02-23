В «Урале» раскрыли срок контракта Ионова

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, на какой период в клубе может задержаться новичок Алексей Ионов.

«Подписан контракт до конца сезона. Потом посмотрим, что будет дальше.

Контракт по системе «0,5+1»? Так и будет, если все сложится. Если у Алексея будет игровая практика.

Так же игрок посмотрит, как ему в нашем коллективе. А затем решим, что будет дальше», – заявил Иванов.