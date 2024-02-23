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    В «Урале» раскрыли срок контракта Ионова

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, на какой период в клубе может задержаться новичок Алексей Ионов.

    «Подписан контракт до конца сезона. Потом посмотрим, что будет дальше.

    Контракт по системе «0,5+1»? Так и будет, если все сложится. Если у Алексея будет игровая практика.

    Так же игрок посмотрит, как ему в нашем коллективе. А затем решим, что будет дальше», – заявил Иванов.

    • Ионов перешел в «Урал» в последний день зимнего ТО в качестве свободного агента.
    • Он взял себе 11-й игровой номер.
    • В этом сезоне вингер провел 17 матчей за «Ростов» и сделал 1 ассист, а 12 декабря расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
    • Алексей также выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». На его счету 39 матчей и 4 гола за сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1708693216
    Побираются игроки,даже противно ,ну не можешь играть уже иди тренируй хотя бы, неужели денег нет !? шататься по клубам не противно
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