Радимов оценил перспективы Кокорина для сборной России

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы» и «Зенита» Владислав Радимов считает, что нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не нужен сборной России.

«Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как‑то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Его все устраивает. После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает. Какая сборная? Зачем ему? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной, – сказал Радимов.