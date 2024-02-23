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    Радимов оценил перспективы Кокорина для сборной России

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы» и «Зенита» Владислав Радимов считает, что нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не нужен сборной России.

    «Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как‑то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Его все устраивает. После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает. Какая сборная? Зачем ему? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной, – сказал Радимов.

    • В этом сезоне 32-летний Кокорин провел за «Арис» 24 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
    • В последний раз нападающий играл за сборную России в ноябре 2017 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1708680767
    В сборной России по ЛИТРБОЛУ Кокорин станет звездой!..)))
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    Krics
    1708691523
    Буланов ,а ты чем отличается от него?ихмо
    Ответить
    ...уефан
    1708692522
    ...а что, кто-то вместе, в одном предложении, употребил эти два слова:"Сборная и Кокорин"?...
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