Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса

«Зенит» исключил защитника Марио Фернандеса из основного списка заявки (формы номер 3А) по техническим причинам.

По регламенту чемпионата России в список А можно единовременно включить не более 25 футболистов. Не менее 12 из них должны быть доморощенными (клубом и ассоциацией), максимум 13 – не доморощенными.

У «Зенита» оказалось 15 футболистов, которых нельзя отнести к доморощенным: Нуралы Алип, Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Артур, Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Педро и Марио Фернандес.

Для соблюдения регламента Педро был включен в список Б – его возраст позволяет так поступить, а Марио Фернандеса перевели в «Зенит-2».