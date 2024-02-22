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    • Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса

    Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса

    «Зенит» исключил защитника Марио Фернандеса из основного списка заявки (формы номер 3А) по техническим причинам.

    По регламенту чемпионата России в список А можно единовременно включить не более 25 футболистов. Не менее 12 из них должны быть доморощенными (клубом и ассоциацией), максимум 13 – не доморощенными.

    У «Зенита» оказалось 15 футболистов, которых нельзя отнести к доморощенным: Нуралы Алип, Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Артур, Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Педро и Марио Фернандес.

    Для соблюдения регламента Педро был включен в список Б – его возраст позволяет так поступить, а Марио Фернандеса перевели в «Зенит-2».

    • Отмечается, что осенью «Зенит» аналогичным образом поступал с Ерохиным.
    • Фернандес сможет продолжить выступления за основную команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:07
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VGreen
    1708612626
    В чем тогда смысл этих ограничений, если их так легко обойти
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    Дубина
    1708613968
    И этого выкинула помойка за забор! Позор блохастым...)))))
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    ziborock
    1708615622
    Фернандес из уважаемого (когда играл за коней) футболиста превратился в бом-жа! Вот что сранцевый газ делает!)
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