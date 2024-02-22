«Спартак» получил предложение по Маслову из Армении

Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов заинтересовал «Урарту».
Клуб из Армении в среду сделал официальное предложение о трансфере 23-летнего футболиста.
Речь идет об аренде до конца сезона-2023/24 без опции выкупа.
«Спартак» готов отпустить игрока в «Урарту». Итоговое решение будет принято в ближайшие дни.
- В этом сезоне Маслов провел за «Спартак» 4 матча.
- При этом в РПЛ он отыграл всего 10 минут.
- Летом центрбек мог уехать в Европу.
- «Урарту» возглавляет экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько.