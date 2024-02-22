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    «Спартак» получил предложение по Маслову из Армении

    Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов заинтересовал «Урарту».

    Клуб из Армении в среду сделал официальное предложение о трансфере 23-летнего футболиста.

    Речь идет об аренде до конца сезона-2023/24 без опции выкупа.

    «Спартак» готов отпустить игрока в «Урарту». Итоговое решение будет принято в ближайшие дни.

    • В этом сезоне Маслов провел за «Спартак» 4 матча.
    • При этом в РПЛ он отыграл всего 10 минут.
    • Летом центрбек мог уехать в Европу.
    • «Урарту» возглавляет экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (5)
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    Pooodle
    1708595001
    продавать вместе с Максвиненко! Иначе кому он еще забьет? Гы-гы-гы!
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    СпорЦмен
    1708595979
    Ну теперь всё. Мясные нашли отмазу. Мы не чемпионы, потому что отдали в аренду лучшего игрока!
    Ответить
    alefreddy
    1708597717
    пусть практику получает
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    DVOK68
    1708604341
    Добрая весточка!Минус бездарь-уже шаг к медалям)
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