«Спартак» получил предложение по Маслову из Армении

Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов заинтересовал «Урарту».

Клуб из Армении в среду сделал официальное предложение о трансфере 23-летнего футболиста.

Речь идет об аренде до конца сезона-2023/24 без опции выкупа.

«Спартак» готов отпустить игрока в «Урарту». Итоговое решение будет принято в ближайшие дни.