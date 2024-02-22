Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Шахтера», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Марсель»: Рубен, Мерлен, Жиго, Клосс, Мбемба, Оунахи, Арит, Кондогбья, Обамеянг, Мумбанья, Ндиайе.
Главный тренер: Жан-Луи Гассе
«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Конопля, Ракицкий, Степаненко, Эгинальдо, Судаков, Зубков, Бондаренко, Сикан.
Главный тренер: Марино Пушич
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».