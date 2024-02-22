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    • «Марсель» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    «Марсель» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Шахтера», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Марсель»: Рубен, Мерлен, Жиго, Клосс, Мбемба, Оунахи, Арит, Кондогбья, Обамеянг, Мумбанья, Ндиайе.

    Главный тренер: Жан-Луи Гассе

    «Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Конопля, Ракицкий, Степаненко, Эгинальдо, Судаков, Зубков, Бондаренко, Сикан.

    Главный тренер: Марино Пушич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Шахтер»

    «Марсель» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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