В четверг, 22 февраля, «Марсель» на своем поле сыграет с «Шахтером». Стыковая встреча Лиги Европы начнется в 23:00 по мск.

«Марсель»

После завершения группового этапа Лиги Европы, «Марсель» набрал 11 очков. Команда одержала 3 победы, сыграла вничью 2 раза и потерпела 1 поражение. Футболисты «Марселя» забили 7 голов и пропустили 3 мяча. Команда занимает второе место в своей группе с разницей в +4 гола. Текущая форма команды не впечатляет – «Марсель» не побеждает в семи играх кряду.

«Шахтер»

«Шахтер», в свою очередь, после группового этапа Лиги Европы, имеет в своем активе 9 очков. Команда одержала 3 победы, потерпела 3 поражения. Футболисты «Шахтера» забили 9 голов и пропустили 7 мячей. Команда занимает третье место в своей группе с разницей в -2 гола. «Шахтер» относительно неплох, команда не проигрывает в трех играх подряд.

Прогноз на матч «Марсель» – «Шахтер»

История противостояния команд насчитывает три встречи:

Французский клуб выглядит фаворитом встречи, но и украинский клуб мы не стали бы сбрасывать со счетов – «Шахтер» в предыдущей встрече доставил сопернику серьезный дискомфорт. Предположим, что обе команды поразят ворота друг друга, ну а победят все-таки хозяева поля. Наш прогноз – победа «Марселя» (1.79), обе забьют – да (1.74).