Безруков назвал трех российских тренеров, способных работать в Европе

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков порассуждал о перспективах отдельных российских тренеров в Европе.
«Слуцкий, Рахимов и Карпин – тренеры европейского уровня, спокойно могут работать в Европе. По каким-то обстоятельствам или своему желанию сейчас они там не работают.
В тренировочном процессе чувствуется, что они способны тренировать в Европе и добиваться успехов», – сказал Безруков.
- Леонид Слуцкий с января возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».
- Рашид Рахимов – главный тренер «Рубина».
- Валерий Карпин руководит «Ростовом» и сборной России.