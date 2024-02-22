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    • Безруков назвал трех российских тренеров, способных работать в Европе

    Безруков назвал трех российских тренеров, способных работать в Европе

    Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков порассуждал о перспективах отдельных российских тренеров в Европе.

    «Слуцкий, Рахимов и Карпин – тренеры европейского уровня, спокойно могут работать в Европе. По каким-то обстоятельствам или своему желанию сейчас они там не работают.

    В тренировочном процессе чувствуется, что они способны тренировать в Европе и добиваться успехов», – сказал Безруков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1708583959
    Он как вполне понятно, имел в виду, что работать эффективно. Очень сомнительная троица.
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    Cleaner
    1708589210
    Кому интересно мнение игрока о котором и в Казани то не все слышали???
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