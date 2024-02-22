Безруков назвал трех российских тренеров, способных работать в Европе

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков порассуждал о перспективах отдельных российских тренеров в Европе.

«Слуцкий, Рахимов и Карпин – тренеры европейского уровня, спокойно могут работать в Европе. По каким-то обстоятельствам или своему желанию сейчас они там не работают.

В тренировочном процессе чувствуется, что они способны тренировать в Европе и добиваться успехов», – сказал Безруков.