Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Боруссия Д», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи, Рамальо, Тезе, Сайбари, Верман, Тиль, Лосано, де Йонг, Бакайоко.

Главный тренер: Петер Бош

«Боруссия Д»: Кобель, Матсен, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс, Байноу-Гиттенс, Забитцер, Джан, Мален, Фуллкруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Боруссия Д»