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    • ПСВ – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2024

    ПСВ – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Боруссия Д», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи, Рамальо, Тезе, Сайбари, Верман, Тиль, Лосано, де Йонг, Бакайоко.

    Главный тренер: Петер Бош

    «Боруссия Д»: Кобель, Матсен, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс, Байноу-Гиттенс, Забитцер, Джан, Мален, Фуллкруг.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Боруссия Д»

    ПСВ – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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