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    • Азар ответил Роналду, поставившему саудовскую лигу выше чемпионата Франции

    Азар ответил Роналду, поставившему саудовскую лигу выше чемпионата Франции

    Эден Азар не согласился с резонансным мнением Криштиану Роналду.

    39-летний португалец в январе заявил о превосходстве саудовского чемпионата над французским.

    «Я уверен, что если бы команда Лиги 1 сыграла против команды из Саудовской Аравии, то одержала бы победу.

    Может быть, не так легко, как можно было бы подумать, но французский чемпионат на хорошем уровне.

    Я слежу за этой лигой, у них есть талантливые игроки», – сказал Азар, выступавший с 2005 по 2012 год за «Лилль».

    • Роналду выступал в АПЛ, Примере и Серии А.
    • В «Аль-Насре» он играет чуть более года.
    • Лига 1 формально считается одной из топ-5 лиг Европы.

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    Источник: Mirror

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    19.02.2024 22:58
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    Комментарии (3)
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    odessakmv
    1708400034
    ну если в среднем, то клубов 5-6 в аФриканции выше классом, а остальные, наверное, на том же уровне... но не лучше, пока что, тут Кристинка просто "леща пульнул" работодателям.
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    Bozigit
    1708407349
    Согласен
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    Дядя Серёжа
    1708415059
    Воспитанный. В колодец не плюёт.
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