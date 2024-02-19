Азар ответил Роналду, поставившему саудовскую лигу выше чемпионата Франции

Эден Азар не согласился с резонансным мнением Криштиану Роналду.

39-летний португалец в январе заявил о превосходстве саудовского чемпионата над французским.

«Я уверен, что если бы команда Лиги 1 сыграла против команды из Саудовской Аравии, то одержала бы победу.

Может быть, не так легко, как можно было бы подумать, но французский чемпионат на хорошем уровне.

Я слежу за этой лигой, у них есть талантливые игроки», – сказал Азар, выступавший с 2005 по 2012 год за «Лилль».