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    • Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии: «Войдет в тройку лучших в мире»

    Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии: «Войдет в тройку лучших в мире»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

    «Саудовская лига не хуже Лиги 1. Саудовская профессиональная лига более конкурентоспособна, чем Лига 1, я могу сказать это после года, проведенного там. Мы уже сейчас лучше французской лиги.

    Чувствую себя таким счастливым в «Аль-Насре», это отличный переход. Саудовская Аравия находится в процессе развития, это займет много времени. Но шаг за шагом они поднимутся на высший уровень. Я думаю, что саудовская профессиональная лига войдет в тройку лучших лиг мира. Люди в Саудовской Аравии будут гордиться ею», – считает Роналду.

    • Португалец в Саудовской Аравии год.
    • Там он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.
    • Контракт Роналду рассчитан до 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    19.01.2024 22:50
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1705696972
    По логике Роналду, кто то из этой тройки лучших чемпионатов в мире должен вылететь. И кого же вышибет из числа лучших чемпионат Саудовской Аравии? Чемпионат Англии, Испании, Италии, Франции или Германии? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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