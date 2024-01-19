Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии: «Войдет в тройку лучших в мире»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

«Саудовская лига не хуже Лиги 1. Саудовская профессиональная лига более конкурентоспособна, чем Лига 1, я могу сказать это после года, проведенного там. Мы уже сейчас лучше французской лиги.

Чувствую себя таким счастливым в «Аль-Насре», это отличный переход. Саудовская Аравия находится в процессе развития, это займет много времени. Но шаг за шагом они поднимутся на высший уровень. Я думаю, что саудовская профессиональная лига войдет в тройку лучших лиг мира. Люди в Саудовской Аравии будут гордиться ею», – считает Роналду.