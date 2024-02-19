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    Азар сделал выбор между Месси и Роналду

    Экс-футболист «Реала» Эден Азар ответил, кто ему больше импонирует – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

    «Если говорить о футболе, то Месси для меня лучше. Но есть разные мнения на этот счет.

    Роналду – величайший бомбардир, который приносит своим командам трофеи. Посмотрите на этого парня: ему 39 лет, и, поверьте, он будет забивать до 50.

    Впрочем, я предпочитаю стиль игры Месси, хотя величайшим считаю Зидана», – сказал Азар.

    • Бельгиец закончил карьеру в октябре.
    • Он ушел из профессионального спорта в 32 года.
    • Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

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    Источник: Daily Mail

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    19.02.2024 15:30
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    Комментарии (3)
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    bset
    1708345868
    Что, опять?
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    СпорЦмен
    1708349464
    Роналду это про рекламу. Реклама, где мужик с бритыми ногами вытирает жопу туалетной бумагой "Срамтак". А Месси футболист.
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