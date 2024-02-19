Азар сделал выбор между Месси и Роналду

Экс-футболист «Реала» Эден Азар ответил, кто ему больше импонирует – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Если говорить о футболе, то Месси для меня лучше. Но есть разные мнения на этот счет.

Роналду – величайший бомбардир, который приносит своим командам трофеи. Посмотрите на этого парня: ему 39 лет, и, поверьте, он будет забивать до 50.

Впрочем, я предпочитаю стиль игры Месси, хотя величайшим считаю Зидана», – сказал Азар.