Азар сделал выбор между Месси и Роналду

Экс-футболист «Реала» Эден Азар ответил, кто ему больше импонирует – Криштиану Роналду или Лионель Месси.
«Если говорить о футболе, то Месси для меня лучше. Но есть разные мнения на этот счет.
Роналду – величайший бомбардир, который приносит своим командам трофеи. Посмотрите на этого парня: ему 39 лет, и, поверьте, он будет забивать до 50.
Впрочем, я предпочитаю стиль игры Месси, хотя величайшим считаю Зидана», – сказал Азар.
- Бельгиец закончил карьеру в октябре.
- Он ушел из профессионального спорта в 32 года.
- Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.