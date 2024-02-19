Семак ответил, грозят ли «Зениту» проблемы с лимитом на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о соотношении в команде российских и иностранных футболистов.

– Зимой ушли три игрока с российским паспортом, включая Кругового, а взамен пришел только один. Есть ли в этом сложность?

– С нами тренируются Матвей Бардачев, Дима Васильев, который восстановился после травмы. Есть Ильзат Ахметов. Это три игрока, которые сейчас готовы и много играют.

С командой на сборах Артур Черный. Он играет поменьше. Это те ребята, на которых мы рассчитываем и в настоящий момент, и в перспективе.

Что касается замены Дане Круговому, то, конечно, нам нужно будет решить этот вопрос. Но у «Зенита» нет желания во что бы то ни стало взять на эту позицию того, кого получится.

Понимаем, кто у нас может сыграть на этой позиции, как можно изменить схему, чтобы во второй половине сезона обойтись своими силами.

Но и селекционная работа, конечно, всегда ведется, так что до закрытия трансферного окна всe еще может измениться.

– На матчах Кубка Равноправия в составе «Зенита» даже двое россиян не всегда оказывались среди одиннадцати на поле. Дефицит всe же существует?

– Мы сейчас решаем другие задачи. На Кубке Равноправия нам не надо было ставить троих или семерых россиян. Смотрели игроков, определенные взаимодействия.

А решение по тому, кто из футболистов с российским паспортом будет играть, примем в скором времени.

– Будет ли при этом весной существовать проблема, что надо кого‑то из россиян вынужденно ставить в состав из‑за лимита?

– Это зависит от того, в каком состоянии будут игроки. Допустим, на сегодняшний день кто‑то может смотреться гораздо лучше, но через неделю всe может измениться. Поэтому станем решать вопросы по мере их поступления.

Но в этом отношении больших проблем нет. Если все будут в порядке возможны варианты, при которых придется задуматься.

Допустим, из тех иностранцев, кто сейчас выглядит хорошо, кого‑то надо оставлять на скамейке, потому что есть лимит. Такой вариант вполне возможен, но до этого еще нужно дожить.