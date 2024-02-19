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    • Семак ответил, грозят ли «Зениту» проблемы с лимитом на легионеров

    Семак ответил, грозят ли «Зениту» проблемы с лимитом на легионеров

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о соотношении в команде российских и иностранных футболистов.

    – Зимой ушли три игрока с российским паспортом, включая Кругового, а взамен пришел только один. Есть ли в этом сложность?

    – С нами тренируются Матвей Бардачев, Дима Васильев, который восстановился после травмы. Есть Ильзат Ахметов. Это три игрока, которые сейчас готовы и много играют.

    С командой на сборах Артур Черный. Он играет поменьше. Это те ребята, на которых мы рассчитываем и в настоящий момент, и в перспективе.

    Что касается замены Дане Круговому, то, конечно, нам нужно будет решить этот вопрос. Но у «Зенита» нет желания во что бы то ни стало взять на эту позицию того, кого получится.

    Понимаем, кто у нас может сыграть на этой позиции, как можно изменить схему, чтобы во второй половине сезона обойтись своими силами.

    Но и селекционная работа, конечно, всегда ведется, так что до закрытия трансферного окна всe еще может измениться.

    – На матчах Кубка Равноправия в составе «Зенита» даже двое россиян не всегда оказывались среди одиннадцати на поле. Дефицит всe же существует?

    – Мы сейчас решаем другие задачи. На Кубке Равноправия нам не надо было ставить троих или семерых россиян. Смотрели игроков, определенные взаимодействия.

    А решение по тому, кто из футболистов с российским паспортом будет играть, примем в скором времени.

    – Будет ли при этом весной существовать проблема, что надо кого‑то из россиян вынужденно ставить в состав из‑за лимита?

    – Это зависит от того, в каком состоянии будут игроки. Допустим, на сегодняшний день кто‑то может смотреться гораздо лучше, но через неделю всe может измениться. Поэтому станем решать вопросы по мере их поступления.

    Но в этом отношении больших проблем нет. Если все будут в порядке возможны варианты, при которых придется задуматься.

    Допустим, из тех иностранцев, кто сейчас выглядит хорошо, кого‑то надо оставлять на скамейке, потому что есть лимит. Такой вариант вполне возможен, но до этого еще нужно дожить.

    • Кругового отправили в дубль до конца сезона из-за его договоренности с ЦСКА.
    • Также из «Зенита» ушли защитник Дмитрий Чистяков и хавбек Алексей Сутормин – их арендовал «Сочи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 15:15
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    Комментарии (43)
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    шахта Заполярная
    1708354040
    Срамота.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708354390
    Нормально все будет у чемпионов
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708355248
    Чемпионов не ругают! Вперёд Зенит
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    VVM1964
    1708356147
    Да какие у них могут быть проблемы - под них и лимит изменят и регламент, а если надо и конституцию ... (((
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    a_who
    1708358043
    В России зениту не грозит ничего - под них всё заточено
    Ответить
    ФК Пупсик
    1708358823
    Стыдно за спартак, ой как стыдно!!!
    Ответить
    ФК Пупсик
    1708359327
    Что тут без меня на сайте? Давно не заходил, опять одни рыла - разгоню мразий!!!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708363172
    Хоть хрюкай, хоть не хрюкай, а Зенит есть и будет чемпионом. Всем места хватит! Гыгыгы
    Ответить
    ФК Пупсик
    1708363349
    Стыдно за спартаг!
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    acor94
    1708366154
    Я не понимаю, чего это Спартачи так вопят, у них у самих 10 легионеров)
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