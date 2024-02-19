Нигматуллин рассказал о предложениях от «Ювентуса» и «Лацио» по ходу карьеры

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, какие предложения от итальянских клубов во время выступлений за «Локомотив».

– Сколько вариантов за границей было у вас после лучшего матча в карьере – переигровки квалификации ЛЧ против «Тироля» в 2001-м?

– Очень не люблю вспоминать эту тему. Много предложений ударились о дверь «Локо» и ушли в никуда. Вообще, непонятная ситуация: и не отпустили, и контракт не продлили. Поэтому ушел в отпуск свободным агентом и достаточно импульсивно подписал контракт с «Вероной» – не лучший вариант на тот момент.

– Какой был лучший?

– С «Лацио». Контракт на пять лет, хорошие цифры по зарплате, интересная перспектива. Римляне интересовались дважды. Сначала не договорились клубы. Потом «Лацио» возобновил интерес, но быстро его потерял.

В 2001-м агент, фамилию не помню, поймал меня на «Динамо» и в подтрибунке показал предложение с подписью президента «Лацио» Серджо Краньотти. Тогда я был немного наивен: пошел цивилизованным путем, отправив его президенту «Локо». На том все и закончилось.

В 2002-м спортивный директор «Лацио» Оресте Чинквини сначала прилетел в Парму на матч с ЦСКА, а потом в Москву на переговоры. С тех пор ненавижу фразу «99,9%», потому что с такой вероятностью, по словам Чинквини, я должен был перейти в «Лацио».

– Кроме «Вероны» и «Лацио», предложений не было?

– Еще был «Ювентус». Полетел в Рим с президентом «Локо» Валерием Филатовым, покойным агентом Константином Сарсания и экс-президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

Как и в России, в Италии были команды, контролируемые агентами. Для перехода в «Юве» я должен был подписать контракт с агентством Алессандро Моджи, сыном Лучано Моджи. Но я отказался.

Через месяц на дискотеке в Милане встретил Джанлуиджи Буффона. Мы обнялись, было приятно, что он узнал. Буффон сказал: «Слышал, ты собираешься в «Ювентус». Велкам, но ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика».

Когда играл за «Верону», встретился с ним на матче и обменялись футболками.

– В «Вероне» вы получали 500 тысяч евро в год. Сколько давали в Риме и Турине?

– «Лацио» предложил пятилетний контракт с постепенным увеличением зарплаты: в первый год 750 тысяч, в последний – 1,2 миллиона. Условия «Ювентуса» не вспомню, но что-то похожее.