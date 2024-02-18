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    • «Монца» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Монца» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Милана», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Монца»: Ди Грегорио, Карбони, Иццо, Мари, Дзербин, Колпани, Да Мота, Бондо, Биринделли, Коломбо.

    Главный тренер: Раффаэле Палладино

    «Милан»: Менья, Теобалт, Кьер, Габбиа, Флоренци, Адли, Лофтус-Чик, Беннасер, Пулишич, Леау, Жиру.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Милан»

    Монца-Милан смотреть онлайн 18 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 20:37
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