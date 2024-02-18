Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Милана», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Монца»: Ди Грегорио, Карбони, Иццо, Мари, Дзербин, Колпани, Да Мота, Бондо, Биринделли, Коломбо.

Главный тренер: Раффаэле Палладино

«Милан»: Менья, Теобалт, Кьер, Габбиа, Флоренци, Адли, Лофтус-Чик, Беннасер, Пулишич, Леау, Жиру.

Главный тренер: Стефано Пиоли

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Милан»