Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Милана», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Монца»: Ди Грегорио, Карбони, Иццо, Мари, Дзербин, Колпани, Да Мота, Бондо, Биринделли, Коломбо.
Главный тренер: Раффаэле Палладино
«Милан»: Менья, Теобалт, Кьер, Габбиа, Флоренци, Адли, Лофтус-Чик, Беннасер, Пулишич, Леау, Жиру.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».