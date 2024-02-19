Пиоли объяснил поражение «Милана» от «Монцы»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после гостевого матча 25-го тура Серии A c «Монцей» (2:4) сказал, что его команда допустила слишком много ошибок.

С 52-й минуты «Милан» при счете 2:0 в пользу соперника остался вдесятером из-за удаления Луки Йовича. «Россонери» сравняли счет, несмотря на то что играли в меньшинстве, но пропустили два гола в самом конце встречи.

«Мы совершили ошибки, которые стоили нам трех очков. Когда пропускаешь четыре гола, кажется неуместным говорить, что в первые полчаса мы играли хорошо, но это правда.

Разумеется, оставшись вдесятером, нам стало еще сложнее. После того как мы сравняли счет (2:2), нужно было сыграть поспокойнее и лучше обороняться. Но в тот момент команда ощутила уверенность и хотела вырвать победу. Сегодня было слишком много ошибок», – сказал Пиоли.