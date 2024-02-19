Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Пиоли объяснил поражение «Милана» от «Монцы»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после гостевого матча 25-го тура Серии A c «Монцей» (2:4) сказал, что его команда допустила слишком много ошибок.

    С 52-й минуты «Милан» при счете 2:0 в пользу соперника остался вдесятером из-за удаления Луки Йовича. «Россонери» сравняли счет, несмотря на то что играли в меньшинстве, но пропустили два гола в самом конце встречи.

    «Мы совершили ошибки, которые стоили нам трех очков. Когда пропускаешь четыре гола, кажется неуместным говорить, что в первые полчаса мы играли хорошо, но это правда.

    Разумеется, оставшись вдесятером, нам стало еще сложнее. После того как мы сравняли счет (2:2), нужно было сыграть поспокойнее и лучше обороняться. Но в тот момент команда ощутила уверенность и хотела вырвать победу. Сегодня было слишком много ошибок», – сказал Пиоли.

    • «Милан» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая продлилась 9 матчей.
    • Команда занимает третье место в Серии A с 52 очками. Она отстает на 2 очка от «Ювентуса» и на 11 от «Интера», который провел на игру меньше.

    Новости по теме
    Гасперини назвал трех фаворитов Лиги Европы
    Серия А. «Милан» отыгрался в меньшинстве с 0:2, но дважды пропустил в концовке и проиграл (2:4) 2
    «Монца» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2024 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+