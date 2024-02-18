Вечером 18 февраля «Монца» примет «Милан» в рамках 25 тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Монца»

«Монца» укрепилась в статусе середняка элитного футбольного дивизиона Италии. Разумеется, амбициозное руководства клуба хочет большего, но пока что «Монца» идет на 11 строчке в турнирной таблице Серии А.

«Милан»

На неделе «Милан» удачно стартовал в плей-офф раунде Лиги Европы. Подопечные Стефано Пиоли неожиданно легко разобрались с крепким «Ренном», разгромив соперника со счетом 3:0. Что касается внутренней арены, то «Милан» идет третьим в Серии А, серьезно отставая от лидирующего «Интера» (8 очков + у команды Симоне Индзаги имеется одна игра в запасе).

Личные встречи

Последние три очных поединка команд принесли следующие результаты:

Прогноз на матч «Монца» – «Милан»

«Монца» – очень удобный соперник для «Милана». Считаем, что и в этот раз подопечные Стефано Пиоли смогут добыть три очка. Рекомендованная ставка: победа «Милана» (1,77).