Вечером 18 февраля «Монца» примет «Милан» в рамках 25 тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
«Монца»
«Монца» укрепилась в статусе середняка элитного футбольного дивизиона Италии. Разумеется, амбициозное руководства клуба хочет большего, но пока что «Монца» идет на 11 строчке в турнирной таблице Серии А.
«Милан»
На неделе «Милан» удачно стартовал в плей-офф раунде Лиги Европы. Подопечные Стефано Пиоли неожиданно легко разобрались с крепким «Ренном», разгромив соперника со счетом 3:0. Что касается внутренней арены, то «Милан» идет третьим в Серии А, серьезно отставая от лидирующего «Интера» (8 очков + у команды Симоне Индзаги имеется одна игра в запасе).
Личные встречи
Последние три очных поединка команд принесли следующие результаты:
- 17.12.2023 «Милан» – «Монца» 3:0
- 18.02.2023 «Монца» – «Милан» 0:1
- 22.10.2022 «Милан» – «Монца» 4:1
Прогноз на матч «Монца» – «Милан»
«Монца» – очень удобный соперник для «Милана». Считаем, что и в этот раз подопечные Стефано Пиоли смогут добыть три очка. Рекомендованная ставка: победа «Милана» (1,77).