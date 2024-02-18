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    «Реймс» – «Ланс»: прогноз на матч 22 тура Лиги 1, 18 февраля

    В воскресенье, 18 февраля, в 22-м туре Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Ланс». Встреча пройдет в Реймсе, начало – в 19:05 (мск).

    «Реймс»

    У хозяев предстоящей встречи 30 очков и 9-е место в таблице. Команда Уилла Стилла имеет 9 побед, 9 поражений и 3 ничьи. Разница мячей – 27:29.

    Предыдущие результаты «Реймса» в Лиге 1:

    «Ланс»

    Под руководством Франка Эза «Ланс» в текущем сезоне 10 раз победил, потерпел 6 поражений и 5 раз сыграл вничью. С 35 очками гости находятся на 6-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. Разница мячей 27:20.

    Последние результаты «Ланса» в Лиге 1:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 17.12.23 «Ланс» – «Реймс» – 2:0;
    • 13.05.23 «Ланс» – «Реймс» – 2:1;
    • 04.09.22 «Реймс» – «Ланс» – 1:1;
    • 08.05.22 «Реймс» – «Ланс» – 1:2;
    • 02.10.21 «Ланс» – «Реймс» – 2:0.

    Прогноз на матч «Реймс» – «Ланс»

    «Ланс» добыл 3 победы подряд в Лиге 1, а вот у «Реймса» наметилась черная полоса. К тому же, «Ланс» – неудобный соперник для «Реймса». Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.90.

    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 12:13
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