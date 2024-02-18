В воскресенье, 18 февраля, в 22-м туре Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Ланс». Встреча пройдет в Реймсе, начало – в 19:05 (мск).
«Реймс»
У хозяев предстоящей встречи 30 очков и 9-е место в таблице. Команда Уилла Стилла имеет 9 побед, 9 поражений и 3 ничьи. Разница мячей – 27:29.
Предыдущие результаты «Реймса» в Лиге 1:
- 11.02.24 «Лорьян» – «Реймс» – 2:0;
- 04.02.24 «Реймс» – «Тулуза» – 2:3;
- 28.01.24 «Реймс» – «Нант» – 0:0.
«Ланс»
Под руководством Франка Эза «Ланс» в текущем сезоне 10 раз победил, потерпел 6 поражений и 5 раз сыграл вничью. С 35 очками гости находятся на 6-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. Разница мячей 27:20.
Последние результаты «Ланса» в Лиге 1:
- 10.02.24 «Ланс» – «Страсбур» – 3:1;
- 03.02.24 «Нант» – «Ланс» – 0:1;
- 28.01.24 «Тулуза» – «Ланс» – 0:2.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 17.12.23 «Ланс» – «Реймс» – 2:0;
- 13.05.23 «Ланс» – «Реймс» – 2:1;
- 04.09.22 «Реймс» – «Ланс» – 1:1;
- 08.05.22 «Реймс» – «Ланс» – 1:2;
- 02.10.21 «Ланс» – «Реймс» – 2:0.
Прогноз на матч «Реймс» – «Ланс»
«Ланс» добыл 3 победы подряд в Лиге 1, а вот у «Реймса» наметилась черная полоса. К тому же, «Ланс» – неудобный соперник для «Реймса». Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.90.