Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Тулуза», 22 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Монако»: Кен, Якобс, Салису, Марипан, Керер, Закария, Фофана, Камара, Минамино, Балогун, Бен-Сегир.

Главный тренер: Адольф Хюттер

«Тулуза»: Ресте, Каманци, Николайсен, Мависса Элеби, Деслер, Шмидт, Сьерро, Гбоу, Доннум, Бабика, Даллинга.

Главный тренер: Карлес Мартинес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Тулуза»