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    • «Монако» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Монако» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Тулуза», 22 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Монако»: Кен, Якобс, Салису, Марипан, Керер, Закария, Фофана, Камара, Минамино, Балогун, Бен-Сегир.

    Главный тренер: Адольф Хюттер

    «Тулуза»: Ресте, Каманци, Николайсен, Мависса Элеби, Деслер, Шмидт, Сьерро, Гбоу, Доннум, Бабика, Даллинга.

    Главный тренер: Карлес Мартинес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Тулуза»

    «Монако» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 10:52
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