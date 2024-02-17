Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Арсенала», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бернли»: Траффорд, Делкруа, Эстеве, О'Ши, Ассиньон, Одобер, Берге, Браунхилл, Рэмзи, Фофана, Амдуни.

Главный тренер: Венсан Компани

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэль Чавес, Салиба, Уайт, Хаверц, Эдегор, Райс, Троссард, Сака, Мартинелли.

Главный тренер: Микель Артета

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Арсенал»