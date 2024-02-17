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    • «Бернли» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Бернли» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Арсенала», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Бернли»: Траффорд, Делкруа, Эстеве, О'Ши, Ассиньон, Одобер, Берге, Браунхилл, Рэмзи, Фофана, Амдуни.

    Главный тренер: Венсан Компани

    «Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэль Чавес, Салиба, Уайт, Хаверц, Эдегор, Райс, Троссард, Сака, Мартинелли.

    Главный тренер: Микель Артета

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли»«Арсенал»

    «Бернли» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 10:05
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