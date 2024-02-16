В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ встречаются «Бернли» и «Арсенал». Команды сыграют в Бернли, начало – в 18:00 (мск).
«Бернли»
Предпоследнее место в таблице не может радовать наставника хозяев поля Венсана Компани. «Бернли» имеет 3 победы, 4 ничьи и 17 поражений, что дает 13 очков. Разница мячей 25:50.
Предыдущие результаты «Бернли» в АПЛ:
- 10.02.24 «Ливерпуль» – «Бернли» – 3:1;
- 03.02.24 «Бернли» – «Фулхэм» – 2:2;
- 31.01.24 «МС» – «Бернли» – 3:1.
«Арсенал»
«Арсенал» занимает 3-е место и борется за чемпионство. Под руководством Микеля Артеты лондонцы одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и 4 раза проиграли. Забили 53 гола, пропустили 22 – лучшая оборона АПЛ.
Последние результаты «Арсенала» в АПЛ:
- 11.02.24 «Вест Хэм» – «Арсенал» – 0:6;
- 04.02.24 «Арсенал» – «Ливерпуль» – 3:1;
- 30.01.24 «Ноттингем Форест» – «Арсенал» – 1:2.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 11.11.23 «Арсенал» – «Бернли» – 3:1;
- 23.01.22 «Арсенал» – «Бернли» – 0:0;
- 18.09.21 «Бернли» – «Арсенал» – 0:1;
- 06.03.21 «Бернли» – «Арсенал» – 1:1;
- 14.12.20 «Арсенал» – «Бернли» – 0:1.
Прогноз на матч «Бернли» – «Арсенал»
Перед матчем Лиги чемпионов «Арсенал» наверняка побережет силы. Прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.90.