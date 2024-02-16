В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ встречаются «Бернли» и «Арсенал». Команды сыграют в Бернли, начало – в 18:00 (мск).

«Бернли»

Предпоследнее место в таблице не может радовать наставника хозяев поля Венсана Компани. «Бернли» имеет 3 победы, 4 ничьи и 17 поражений, что дает 13 очков. Разница мячей 25:50.

Предыдущие результаты «Бернли» в АПЛ:

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 3-е место и борется за чемпионство. Под руководством Микеля Артеты лондонцы одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и 4 раза проиграли. Забили 53 гола, пропустили 22 – лучшая оборона АПЛ.

Последние результаты «Арсенала» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Бернли» – «Арсенал»

Перед матчем Лиги чемпионов «Арсенал» наверняка побережет силы. Прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.90.