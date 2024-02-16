Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Бернли» – «Арсенал»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ встречаются «Бернли» и «Арсенал». Команды сыграют в Бернли, начало – в 18:00 (мск).

    «Бернли»

    Предпоследнее место в таблице не может радовать наставника хозяев поля Венсана Компани. «Бернли» имеет 3 победы, 4 ничьи и 17 поражений, что дает 13 очков. Разница мячей 25:50.

    Предыдущие результаты «Бернли» в АПЛ:

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 3-е место и борется за чемпионство. Под руководством Микеля Артеты лондонцы одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и 4 раза проиграли. Забили 53 гола, пропустили 22 – лучшая оборона АПЛ.

    Последние результаты «Арсенала» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 11.11.23 «Арсенал» – «Бернли» – 3:1;
    • 23.01.22 «Арсенал» – «Бернли» – 0:0;
    • 18.09.21 «Бернли» – «Арсенал» – 0:1;
    • 06.03.21 «Бернли» – «Арсенал» – 1:1;
    • 14.12.20 «Арсенал» – «Бернли» – 0:1.

    Прогноз на матч «Бернли» – «Арсенал»

    Перед матчем Лиги чемпионов «Арсенал» наверняка побережет силы. Прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.90.

    Новости по теме
    Обзор матча «Бернли» – «Арсенал» голы и лучшие моменты (Видео)
    «Бернли» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2024 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+