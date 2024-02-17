Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссии Д», 22 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Вольфсбург»: Перван, Борнау, Йенц, Лакруа, Меле, Паредес, Арнольд, Сванберг, Майер, Беренс, Винд.

Главный тренер: Нико Ковач

«Боруссия Д»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон, Ройс, Джан, Байноу-Гиттенс, Забитцер, Фуллкруг, Мален.

Главный тренер: Эдин Терзич