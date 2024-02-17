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    • «Вольфсбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Вольфсбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссии Д», 22 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Вольфсбург»: Перван, Борнау, Йенц, Лакруа, Меле, Паредес, Арнольд, Сванберг, Майер, Беренс, Винд.

    Главный тренер: Нико Ковач

    «Боруссия Д»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон, Ройс, Джан, Байноу-Гиттенс, Забитцер, Фуллкруг, Мален.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург»«Боруссия Д»

    «Вольфсбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 09:47
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