Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Вольфсбург» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 17 февраля

    «Вольфсбург» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 17 февраля

    17 февраля на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге будет сыгран матч 22 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по Москве.

    «Вольфсбург»

    Подопечные Нико Ковача проводят не самый лучший сезон и под тренером уже потихоньку шатается кресло. На сегодняшний день команда с «Фольксваген-Арены» занимает лишь 12 место в турнирной таблице элитного футбольного дивизиона Германии.

    «Боруссия Д»

    Дортмундцы напротив ударно начали 2024 год. Команда Эдина Терзича одержала четыре победы в пяти матчах (1 ничья) и по-прежнему удерживает позицию в зоне Лиги чемпионов, располагаясь на четвертой строчке в Бундеслиге.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка «Вольфсбурга» и «БД» завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Боруссия Дортмунд»

    «Боруссия» набрала хороший ход после зимней паузы и не собирается сбавлять обороты. Предлагаем выбрать ставку «победа Боруссии с форой 0» (1,60).

    Новости по теме
    «Вольфсбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2024 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+