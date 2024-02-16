17 февраля на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге будет сыгран матч 22 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по Москве.

«Вольфсбург»

Подопечные Нико Ковача проводят не самый лучший сезон и под тренером уже потихоньку шатается кресло. На сегодняшний день команда с «Фольксваген-Арены» занимает лишь 12 место в турнирной таблице элитного футбольного дивизиона Германии.

«Боруссия Д»

Дортмундцы напротив ударно начали 2024 год. Команда Эдина Терзича одержала четыре победы в пяти матчах (1 ничья) и по-прежнему удерживает позицию в зоне Лиги чемпионов, располагаясь на четвертой строчке в Бундеслиге.

Личные встречи

Последние три очных поединка «Вольфсбурга» и «БД» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Боруссия Дортмунд»

«Боруссия» набрала хороший ход после зимней паузы и не собирается сбавлять обороты. Предлагаем выбрать ставку «победа Боруссии с форой 0» (1,60).