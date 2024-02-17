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    • «Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Дженоа», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Наполи»: Голлини, Эстигард, Руй, Ррахмани, Маццокки, Ангисса, Кварацхелия, Зелински, Лоботка, Ди Лоренцо, Симеоне.

    Главный тренер: Вальтер Маццарри

    «Дженоа»: Мартинес, Бани, Вольяччо, Васкес, Френдруп, Бадель, Малиновский, Строотман, Сабелли, Гюдмюндссон, Ретеги.

    Главный тренер: Альберто Джилардино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Дженоа»

    «Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 09:29
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