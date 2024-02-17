Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Дженоа», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Голлини, Эстигард, Руй, Ррахмани, Маццокки, Ангисса, Кварацхелия, Зелински, Лоботка, Ди Лоренцо, Симеоне.

Главный тренер: Вальтер Маццарри

«Дженоа»: Мартинес, Бани, Вольяччо, Васкес, Френдруп, Бадель, Малиновский, Строотман, Сабелли, Гюдмюндссон, Ретеги.

Главный тренер: Альберто Джилардино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Дженоа»

Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Также игру будет транслировать «Фонбет».