Жена Тикнизяна выложила фрагмент свадьбы с Наиром: «Настоящая любовь существует»

Супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина поделилась фрагментом свадьбы.

«Пожелаю вам в этот день святого Валентина (даже если вы его не отмечаете и вам этот праздник не нравится) встретить свою любовь. Она существует! Настоящая», – написала Ромашкина.

Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.

Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.

От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

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