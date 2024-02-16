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    • Жена Тикнизяна выложила фрагмент свадьбы с Наиром: «Настоящая любовь существует»

    Жена Тикнизяна выложила фрагмент свадьбы с Наиром: «Настоящая любовь существует»

    Супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина поделилась фрагментом свадьбы.

    «Пожелаю вам в этот день святого Валентина (даже если вы его не отмечаете и вам этот праздник не нравится) встретить свою любовь. Она существует! Настоящая», – написала Ромашкина.

    • Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 22:51
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    Комментарии (7)
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    odessakmv
    1708124104
    ... и это любовь к "бабкам"
    Ответить
    AtticusFinch
    1708141855
    Чего ж ты за слесаря Петрова не вышла или за водителя такси........про любовь втираешь нам ....
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    Krics
    1708142906
    Дай Бог, чтобы все сложилось,без повтора сериал:"Тарасов анд Бузова",ихмо
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708146132
    А если бы,Тикнизян был не футболист, а тракторист,а она не ведущая Матч ТВ,а ведущая доярка из колхоза ,"40 лет без урожая",а он футболист...
    Ответить
    ...уефан
    1708153417
    ...и будут они жить долго и счастливо, пока она ему в карман руку по самый локоть не засунет). Или в телефон не залезет, пока тот спит)...
    Ответить
    portero
    1708176712
    Узнаем чарез 8 лет.....
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1708246983
    У кого деньги тот и счастлив, логично)
    Ответить
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