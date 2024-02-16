Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Наср» – «Аль-Фатех»: прогноз на матч аравийской Премьер-Лиги, 17 февраля

    «Аль-Наср» – «Аль-Фатех»: прогноз на матч аравийской Премьер-Лиги, 17 февраля

    17 февраля состоится поединок 20 тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Криштиану Роналду будет принимать «Аль-Фатех». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» продолжает погоню за лидером аравийской Премьер-Лиги «Аль-Хилялем». На данный момент отставание составляет 7 очков. На неделе подопечные Луиша Каштру успели провести матч азиатской Лиги чемпионов, одолев команду «Аль-Фейха» – 1:0. Автором единственного гола, конечно же, стал Криштиану Роналду.

    «Аль-Фатех»

    «Аль-Фатех» готовился к рестарту кампании в чемпионате Саудовской Аравии активно играя «товарняки» с клубами из РПЛ. В последних двух матчах «Аль-Фатех» расписал мировые с «Уралом» (2:2) и питерским «Зенитом» (1:1).

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились такими исходами:

    • 25.08.2023 «Аль-Фатех» – «Аль-Наср» 0:5
    • 31.05.2023 «Аль-Наср» – «Аль-Фатех» 3:0
    • 03.02.2023 «Аль-Фатех» – «Аль-Наср» 2:2

    Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фатех»

    «Аль-Насру» приходится разрываться на два турнира и играть в весьма плотном графике. Отсюда считаем, что «Аль-Фатех» как минимум сможет избежать разгромного поражения в матче с Роналду и компанией. Рекомендованная ставка: победа «Аль-Фатеха» с форой +2,5 (1,52).

    Новости по теме
    Роналду прокомментировал гол команде Билича
    Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить команду Билича 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фат»: 17 февраля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2024 15:27
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+