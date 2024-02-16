17 февраля состоится поединок 20 тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Криштиану Роналду будет принимать «Аль-Фатех». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» продолжает погоню за лидером аравийской Премьер-Лиги «Аль-Хилялем». На данный момент отставание составляет 7 очков. На неделе подопечные Луиша Каштру успели провести матч азиатской Лиги чемпионов, одолев команду «Аль-Фейха» – 1:0. Автором единственного гола, конечно же, стал Криштиану Роналду.

«Аль-Фатех»

«Аль-Фатех» готовился к рестарту кампании в чемпионате Саудовской Аравии активно играя «товарняки» с клубами из РПЛ. В последних двух матчах «Аль-Фатех» расписал мировые с «Уралом» (2:2) и питерским «Зенитом» (1:1).

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фатех»

«Аль-Насру» приходится разрываться на два турнира и играть в весьма плотном графике. Отсюда считаем, что «Аль-Фатех» как минимум сможет избежать разгромного поражения в матче с Роналду и компанией. Рекомендованная ставка: победа «Аль-Фатеха» с форой +2,5 (1,52).