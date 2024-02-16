В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ в очном поединке сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 20:30 (мск).
«Манчестер Сити»
Команда Пепа Гвардиолы, победив в 5 предыдущих встречах, набрала 52 очка и занимает 2-е место. Всего у «Манчестер Сити» 16 побед, 4 ничьи и 3 поражения. Лучший показатель в лиге по забитым голам – 56, пропущено 25 мячей.
Последние результаты «Манчестер Сити» в АПЛ:
- 10.02.24 «Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:0;
- 05.02.24 «Брентфорд» – «Манчестер Сити» – 1:3;
- 31.01.24 «Манчестер Сити» – «Бернли» – 3:1.
«Челси»
У «Челси» 10 побед, 10 поражений и 4 ничьи. С 34 очками команда Маурисио Почеттино находится на 10-м месте в таблице, разница мячей 41:40.
Предыдущие результаты «Челси» в АПЛ:
- 12.02.24 «Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:3;
- 04.02.24 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 2:4;
- 31.01.24 «Ливерпуль» – «Челси» – 4:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 13.11.23 «Челси» – «Манчестер Сити» – 4:4;
- 21.05.23 «Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0;
- 06.01.23 «Челси» – «Манчестер Сити» – 0:1;
- 15.01.22 «Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0;
- 25.09.21 «Челси» – «Манчестер Сити» – 0:1.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»
«Челси» сможет создать проблемы «Ман Сити» после их непростой победы в ЛЧ. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.77.