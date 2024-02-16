В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ в очном поединке сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 20:30 (мск).

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы, победив в 5 предыдущих встречах, набрала 52 очка и занимает 2-е место. Всего у «Манчестер Сити» 16 побед, 4 ничьи и 3 поражения. Лучший показатель в лиге по забитым голам – 56, пропущено 25 мячей.

Последние результаты «Манчестер Сити» в АПЛ:

«Челси»

У «Челси» 10 побед, 10 поражений и 4 ничьи. С 34 очками команда Маурисио Почеттино находится на 10-м месте в таблице, разница мячей 41:40.

Предыдущие результаты «Челси» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»

«Челси» сможет создать проблемы «Ман Сити» после их непростой победы в ЛЧ. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.77.