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    • «Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    «Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ в очном поединке сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 20:30 (мск).

    «Манчестер Сити»

    Команда Пепа Гвардиолы, победив в 5 предыдущих встречах, набрала 52 очка и занимает 2-е место. Всего у «Манчестер Сити» 16 побед, 4 ничьи и 3 поражения. Лучший показатель в лиге по забитым голам – 56, пропущено 25 мячей.

    Последние результаты «Манчестер Сити» в АПЛ:

    «Челси»

    У «Челси» 10 побед, 10 поражений и 4 ничьи. С 34 очками команда Маурисио Почеттино находится на 10-м месте в таблице, разница мячей 41:40.

    Предыдущие результаты «Челси» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 13.11.23 «Челси» – «Манчестер Сити» – 4:4;
    • 21.05.23 «Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0;
    • 06.01.23 «Челси» – «Манчестер Сити» – 0:1;
    • 15.01.22 «Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0;
    • 25.09.21 «Челси» – «Манчестер Сити» – 0:1.

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»

    «Челси» сможет создать проблемы «Ман Сити» после их непростой победы в ЛЧ. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.77.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 14:24
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