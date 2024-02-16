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    Луис Суарес назвал клуб, в котором завершит карьеру

    Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес рассказал, где закончит профессиональную карьеру.

    «Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Семья уже знает об этом. Я пока не знаю дату, но это будет последний шаг», – заявил 37-летний уругваец.

    • Суарес присоединился к клубу МЛС 22 декабря.
    • Контракт с ним рассчитан до конца 2024 года. По неподтвержденным данным, в нем есть опция продления еще на сезон.
    • Форвард наиболее известен по выступлениям за «Барселону», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Аякс».

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    Источник: Goal

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    16.02.2024 01:23
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1708053633
    прощальный укус будет?
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    besterox
    1708061845
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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