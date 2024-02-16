Луис Суарес назвал клуб, в котором завершит карьеру

Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес рассказал, где закончит профессиональную карьеру.
«Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Семья уже знает об этом. Я пока не знаю дату, но это будет последний шаг», – заявил 37-летний уругваец.
- Суарес присоединился к клубу МЛС 22 декабря.
- Контракт с ним рассчитан до конца 2024 года. По неподтвержденным данным, в нем есть опция продления еще на сезон.
- Форвард наиболее известен по выступлениям за «Барселону», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Аякс».