Семенов назвал лучшего игрока РПЛ

Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов ответил на вопросы о лучших футболистах в различных номинациях.

– Медведев – сильнейший спортсмен России?

– Он вообще красавец, да.

– Кто лучший футболист России?

– Пускай будет Клаудиньо.

– А из россиян?

– Никого не могу выделить.

– Лучший молодой игрок РПЛ?

– Кривцов у «Краснодара» неплох.

– Кто сейчас сильнейший ЦЗ в России?

– Осипенко в «Ростове» и сборной достойно выглядит.

– Твой сильнейший партнер на поле?

– Выберу Олега Иванова. Его отличали какие-то кошачьи движения – ими он ловил соперников на замахах.

Видение поля, последняя передача – нам не хватает такого хавбека в «Ахмате».