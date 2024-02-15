Семенов назвал лучшего игрока РПЛ

Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов ответил на вопросы о лучших футболистах в различных номинациях.
– Медведев – сильнейший спортсмен России?
– Он вообще красавец, да.
– Кто лучший футболист России?
– Пускай будет Клаудиньо.
– А из россиян?
– Никого не могу выделить.
– Лучший молодой игрок РПЛ?
– Кривцов у «Краснодара» неплох.
– Кто сейчас сильнейший ЦЗ в России?
– Осипенко в «Ростове» и сборной достойно выглядит.
– Твой сильнейший партнер на поле?
– Выберу Олега Иванова. Его отличали какие-то кошачьи движения – ими он ловил соперников на замахах.
Видение поля, последняя передача – нам не хватает такого хавбека в «Ахмате».