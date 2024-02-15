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    Семенов назвал лучшего игрока РПЛ

    Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов ответил на вопросы о лучших футболистах в различных номинациях.

    – Медведев – сильнейший спортсмен России?

    – Он вообще красавец, да.

    – Кто лучший футболист России?

    – Пускай будет Клаудиньо.

    – А из россиян?

    – Никого не могу выделить.

    – Лучший молодой игрок РПЛ?

    – Кривцов у «Краснодара» неплох.

    – Кто сейчас сильнейший ЦЗ в России?

    – Осипенко в «Ростове» и сборной достойно выглядит.

    – Твой сильнейший партнер на поле?

    – Выберу Олега Иванова. Его отличали какие-то кошачьи движения – ими он ловил соперников на замахах.

    Видение поля, последняя передача – нам не хватает такого хавбека в «Ахмате».

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    Источник: Sport24

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    15.02.2024 12:12
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707989031
    Клаудиньо в этом сезоне филонит. И в половину своей силы не играет. Вендел лучше, хоть тоже не в полную силу играет. Гыгыгы
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