Шалимов жестко высказался о приговоре Промеса: «Амстердамский суд – это вообще никто»

Игорь Шалимов убежден, что «Спартаку» не стоит досрочно прекращать сотрудничество с Квинси Промесом из-за его уголовного преследования в Нидерландах.

«Для меня Амстердамский суд – это вообще не показатель. Они для меня никто, учитывая то, что сейчас происходит в мире. Причем всю эту историю разрушили не мы.

Мы теперь должны расторгнуть с Промесом контракт и отправить в Нидерланды? Кто его будет полоскать сейчас? Болельщики других команд. А кто еще? Европа? Не удивлюсь, если его оправдают через года два.

Для меня они никто, как и мы для них. Ну какая еще экстрадиция? О чем мы вообще говорим? Пока он нужен «Спартаку», к нему нужно относиться как к игроку команды. Я спокойно к этому отношусь», – сказал Шалимов.