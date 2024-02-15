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    • Шалимов жестко высказался о приговоре Промеса: «Амстердамский суд – это вообще никто»

    Шалимов жестко высказался о приговоре Промеса: «Амстердамский суд – это вообще никто»

    Игорь Шалимов убежден, что «Спартаку» не стоит досрочно прекращать сотрудничество с Квинси Промесом из-за его уголовного преследования в Нидерландах.

    «Для меня Амстердамский суд – это вообще не показатель. Они для меня никто, учитывая то, что сейчас происходит в мире. Причем всю эту историю разрушили не мы.

    Мы теперь должны расторгнуть с Промесом контракт и отправить в Нидерланды? Кто его будет полоскать сейчас? Болельщики других команд. А кто еще? Европа? Не удивлюсь, если его оправдают через года два.

    Для меня они никто, как и мы для них. Ну какая еще экстрадиция? О чем мы вообще говорим? Пока он нужен «Спартаку», к нему нужно относиться как к игроку команды. Я спокойно к этому отношусь», – сказал Шалимов.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.02.2024 11:49
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    Комментарии (32)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Pooodle
    1707990964
    За позорного хряка Шалимова тоже стыдно уже как 30 лет! Гы-гы-гы!
    Ответить
    Номэд
    1707991035
    Вшивые гыгырасы такие педики.
    Ответить
    Pooodle
    1707991054
    Танцуй, Шалимов, тебе письмо от Амстердамского суда!
    Ответить
    Cleaner
    1707991143
    Только клуб без ЧЕСТИ и СОВЕСТИ может УКРЫВАТЬ в своем составе НАРКОТОРГОВЦА...(((((((
    Ответить
    Pooodle
    1707991307
    Сколько старых рыл повылазило поддержать кокаинового Чибузика! Шалимов, Титов, Де Зеуфф. Стыдно же!!!
    Ответить
    SLADE2019
    1707991831
    Экстрадировать или нет не в Спартаке решать будут. А вот из клуба его считаю надо попросить надо. Статейка явно не политическая, а моральные принципы в клубе с такой историей должны присутствовать.
    Ответить
    aaaaahhhh
    1707992921
    Я помню другой суд, - Гаагский. там Милошевича судили... а еще 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Хоть преступления инкриминируют и разные но веры нет ни тем не другим. И вообще где гарантия что приговор выносил не обкуренный судья?
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    Давид59
    1707994345
    Когда разрывали контракт с Кокориным, он был одним из лучших на тот момент в команде. Но Миллер с Медведевым решили, что Кокоша позорит клуб. Надеюсь намёк понятен.
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    ...уефан
    1708067809
    ...если вы, паскудники этакие, носите штаны, которые сшила уголовница в зоне, сидящая за убой своего мужа, то снимите эти штаны и выкинте их на помойку! Так получается???...
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    Bozigit
    1708110414
    Правильно. Своих нужно защищать
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