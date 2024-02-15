Шалимов жестко высказался о приговоре Промеса: «Амстердамский суд – это вообще никто»

Игорь Шалимов убежден, что «Спартаку» не стоит досрочно прекращать сотрудничество с Квинси Промесом из-за его уголовного преследования в Нидерландах.
«Для меня Амстердамский суд – это вообще не показатель. Они для меня никто, учитывая то, что сейчас происходит в мире. Причем всю эту историю разрушили не мы.
Мы теперь должны расторгнуть с Промесом контракт и отправить в Нидерланды? Кто его будет полоскать сейчас? Болельщики других команд. А кто еще? Европа? Не удивлюсь, если его оправдают через года два.
Для меня они никто, как и мы для них. Ну какая еще экстрадиция? О чем мы вообще говорим? Пока он нужен «Спартаку», к нему нужно относиться как к игроку команды. Я спокойно к этому отношусь», – сказал Шалимов.
- Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
- Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.