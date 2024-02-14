Промесу грозит экстрадиция в более чем 40 странах: полный список

«Бомбардир» публикует список стран, куда Квинси Промесу теперь нельзя въезжать.
В Нидерландах его приговорили к 7,5 годам лишения свободы: 6 лет тюрьмы дали за контрабанду наркотиков, еще 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата.
Экстрадиция футболисту «Спартака» грозит в 41 стране мира:
- все страны Евросоюза (28 государств)
- Австралия
- Багамы
- Босния и Герцеговина
- Великобритания
- Грузия
- Исландия
- Израиль
- Канада
- Новая Зеландия
- США
- Тринидад и Тобаго
- ОАЭ (возможен отказ властей от экстрадиции)
- Сербия (возможен отказ властей от экстрадиции)
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