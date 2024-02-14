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    • Промесу грозит экстрадиция в более чем 40 странах: полный список

    Промесу грозит экстрадиция в более чем 40 странах: полный список

    «Бомбардир» публикует список стран, куда Квинси Промесу теперь нельзя въезжать.

    В Нидерландах его приговорили к 7,5 годам лишения свободы: 6 лет тюрьмы дали за контрабанду наркотиков, еще 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Экстрадиция футболисту «Спартака» грозит в 41 стране мира:

    • все страны Евросоюза (28 государств)
    • Австралия
    • Багамы
    • Босния и Герцеговина
    • Великобритания
    • Грузия
    • Исландия
    • Израиль
    • Канада
    • Новая Зеландия
    • США
    • Тринидад и Тобаго
    • ОАЭ (возможен отказ властей от экстрадиции)
    • Сербия (возможен отказ властей от экстрадиции)

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 18:18
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    Комментарии (10)
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    Desma
    1707925797
    Пора Антохе в укропию. Там не достанут..........
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    Pooodle
    1707926192
    В Замбези остаётся ехать)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707926754
    Наркодилер под надёжной крышей наркобаронов в Тушино. Стыдно за укрывателей свинарни. Гыгыгы
    Ответить
    VVM1964
    1707927779
    России в списке нет !!! А если учесть, что еврокубки нам не светят - играй Антоха !!! )
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1707928364
    Тринидад и Тобаго??? Вот черти а ....
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    fakeid
    1707929847
    тут перечислены все страны, куда никогда не попадёт болотоход, который бухает сивуху за 17 рублей.
    Ответить
    BRO_football
    1707930697
    Значит я правильно поздравил хряков с тем, что Промес в Спартаке до конца карьеры. А в России, возможно, навсегда!
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    alefreddy
    1707936902
    чихал он на гей Европу ему и здесь неплохо
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    ramblernasheveverythng
    1707942816
    В Україну йому їхати треба - там ************ і нікому не видадуть. Та й Великий СПАРТАК нехай до нас перебирається. Вони справжня слов'янська команда, не те що **** зеніт.
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