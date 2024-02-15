Семенов рассказал, в каком топ-клубе РПЛ мог оказаться: «Сидел на чемоданах и ждал»

Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов вспомнил о самом реальном шансе уйти из грозненского клуба.

– Когда ты был ближе всего к тому, чтобы сменить клуб? Слышал про варианты с «Динамо», «Краснодаром».

– Вот с «Краснодаром» – самый явный шанс. Я сидел на чемоданах и ждал. Но все сорвалось. У меня есть догадки, почему, но они не для печати.

Вообще возникало много вариантов. Но почему-то постоянно не складывалось.