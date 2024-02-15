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    • Семенов рассказал, в каком топ-клубе РПЛ мог оказаться: «Сидел на чемоданах и ждал»

    Семенов рассказал, в каком топ-клубе РПЛ мог оказаться: «Сидел на чемоданах и ждал»

    Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов вспомнил о самом реальном шансе уйти из грозненского клуба.

    – Когда ты был ближе всего к тому, чтобы сменить клуб? Слышал про варианты с «Динамо», «Краснодаром».

    – Вот с «Краснодаром» – самый явный шанс. Я сидел на чемоданах и ждал. Но все сорвалось. У меня есть догадки, почему, но они не для печати.

    Вообще возникало много вариантов. Но почему-то постоянно не складывалось.

    • 34-летний Семенов в «Ахмате» с 2014 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 14 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: Sport24

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    15.02.2024 11:11
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