Семенов рассказал, в каком топ-клубе РПЛ мог оказаться: «Сидел на чемоданах и ждал»

Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов вспомнил о самом реальном шансе уйти из грозненского клуба.
– Когда ты был ближе всего к тому, чтобы сменить клуб? Слышал про варианты с «Динамо», «Краснодаром».
– Вот с «Краснодаром» – самый явный шанс. Я сидел на чемоданах и ждал. Но все сорвалось. У меня есть догадки, почему, но они не для печати.
Вообще возникало много вариантов. Но почему-то постоянно не складывалось.
- 34-летний Семенов в «Ахмате» с 2014 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 14 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.