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    • Стало известно, почему Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами

    Стало известно, почему Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами

    Квинси Промес на два дня покинет расположение «Спартака».

    Футболистам дали выходные после матча Зимнего кубка РПЛ против «Кайрата» (6:0).

    Голландский вингер решил уехать на мини-каникулы в другое место, при этом из ОАЭ он выезжать не будет.

    После этого Промес вернется в расположение «Спартака» на третий сбор.

    • Вчера спартаковца осудили в Нидерландах на 6 лет за участие в контрабанде наркотиков.
    • Теперь Промесу грозит экстрадиция – для него закрыт въезд в более чем 40 стран.
    • На матч с «Кайратом» Квинси приехал с двумя чемоданами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.02.2024 10:24
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    Комментарии (17)
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    Taps
    1707985651
    Тварь ... Пошла вон из России ...
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    Айболид
    1707986409
    Приходится рвать когти! Начальство приказало менять точку… (с)
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707987883
    Наркобарыг по миру много. Найдутся "добрые" люди. Приютят, обогреют, обберут. Гыгыгы
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    Cleaner
    1707988721
    Промес сухарей насушил? Два чемодана!!!
    Ответить
    Solist345345
    1707988982
    Вы чё все такие злые?
    Ответить
    ...уефан
    1708000026
    ...Квинси, закинь на эту ветку дурбалы, пусть особо упоротые вмажутся. Может подобреют. Их просто ломает от упоминания о тебе!)...
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708151947
    Всё,что нажито честным трудом, поместилось в два чемодана,негусто, ещё пахать и пахать
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    моэм
    1708178031
    Приехал " с вещами " что в связи с приговором ( шутка ) , а то мало ли шейх прогнётся перед "справедливым" судом запада и метнёт шестигранник....хотя принципиальность суда вызывает сомнение , ведь пока Промес играл в Голландии и других странах ЕС , уголовное дело не не возбуждалось ....а зуд справедливого суда на них напал только тогда , когда Промес приехал в Россию ....согласитесь . что объективности , справедливости и принципиальности суда Амстердама тут ни на грош.
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    Georgy-Gappoev-vkontakte
    1708238331
    Стало известно, что международное географическое сообщество обсуждает переименование марианской впадины в спартаковскую.
    Ответить
    Stanislav-Tsoi-google
    1708272410
    Приговор не вступил в силу, о какой экстрадиции тут говорят? Промес считается невиновным. Адвокаты подают кассацию и все опять отложится минимум на полгода.
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