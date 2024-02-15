Стало известно, почему Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами

Квинси Промес на два дня покинет расположение «Спартака».

Футболистам дали выходные после матча Зимнего кубка РПЛ против «Кайрата» (6:0).

Голландский вингер решил уехать на мини-каникулы в другое место, при этом из ОАЭ он выезжать не будет.

После этого Промес вернется в расположение «Спартака» на третий сбор.

Вчера спартаковца осудили в Нидерландах на 6 лет за участие в контрабанде наркотиков.

Теперь Промесу грозит экстрадиция – для него закрыт въезд в более чем 40 стран.

На матч с «Кайратом» Квинси приехал с двумя чемоданами.

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