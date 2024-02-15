Вечером 15 февраля свой номинально домашний матч плей-офф раунда Лиги Европы проведет «Шахтер». Действующие чемпионы УПЛ встретятся с «Олимпиком» из Марселя. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Украинский клуб провел масштабную трансферную кампанию, подписав ряд перспективных игроков из Бразилии. Также «Шахтер» сумел пролонгировать трудовой договор с полузащитником Георгием Судаковым, на которого претендуют большие клубы из Европы. Перед донецкой командой стоит задача пройти как можно дальше по турнирной сетке ЛЕ.

«Марсель»

«Марсель» никак не может найти свою игру под руководством тренера Дженнаро Гаттузо. В последнее время в прессе поползли слухи о том, что Рино покинет «Велодром» и вернется в Италию, где его услугами интересуется «Торино». В целом «Марсель» проводит посредственный сезон, занимая лишь 8 место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Личные встречи

Доселе соперники пересекались лишь дважды, при этом оба поединка остались за украинским клубом:

16.04.2009 «Марсель» – «Шахтер» 1:2

09.04.2009 «Шахтер» – «Марсель» 2:0

Прогноз на матч «Шахтер» – «Марсель»

«Шахтер» Марино Пушича делает ставку на атакующий футбол. «Марсель», в свою очередь, не может похвастать надежной обороной. Предлагаем выбрать ставку «индивидуальный тотал голов «Шахтера» больше 1» (1,77).