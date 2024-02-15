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    • «Шахтер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

    «Шахтер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Марселя», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля 2024, в 20:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Шахтер»: Ризнык, Лемкин, Бондарь, Гочолеишвили, Матвиенко, Степаненко, Эгинальдо, Судаков, Зубков, Бондаренко, Сикан.

    Главный тренер: Марино Пушич

    «Марсель»: Лопес, Мерлен, Жиго, Балерди, Клосс, Оунахи, Арит, Онана, Обамеянг, Корреа, Ндиайе.

    Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Марсель»

    «Шахтер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.02.2024 09:40
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