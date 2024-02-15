Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Марселя», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля 2024, в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Лемкин, Бондарь, Гочолеишвили, Матвиенко, Степаненко, Эгинальдо, Судаков, Зубков, Бондаренко, Сикан.

Главный тренер: Марино Пушич

«Марсель»: Лопес, Мерлен, Жиго, Балерди, Клосс, Оунахи, Арит, Онана, Обамеянг, Корреа, Ндиайе.

Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Марсель»