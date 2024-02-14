Гаджиев не верит в высылку Промеса: «Россия ведeт СВО фактически и против Голландии»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал приговор Квинси Промеса.

Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.

Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

«Я не думаю, что Россия, в той ситуации, в которой она сейчас находится, вышлет из страны Квинси Промеса. Россия ведeт СВО, фактически, в том числе и против Голландии. Там вся Европа. Голландцы среди них. Не думаю, что наше правительство выдаст Квинси Промеса.

Имиджевая история для «Спартака» была бы плохой, если бы это было ещe до СВО. Теперь же, учитывая отношения к нам со стороны многих европейских стран, у России не может быть взаимопонимания со страной, в которой Промеса осудили.

Единственное в этой ситуации – недоверие к установленному факту. Мы видим, как обыгрываются разные ситуации. И здесь ситуация тоже может быть обыграна.

Возможно, инкриминируют то, чего он не сделал. Если доказательная база сильная, то, конечно, такое преступление, вне зависимости от того, где оно совершается, оно совершается против человечества в целом. Поэтому здесь очень много зависит от того, сфабриковано это дело или нет», – сказал Гаджиев.