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    • Гаджиев не верит в высылку Промеса: «Россия ведeт СВО фактически и против Голландии»

    Гаджиев не верит в высылку Промеса: «Россия ведeт СВО фактически и против Голландии»

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал приговор Квинси Промеса.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    «Я не думаю, что Россия, в той ситуации, в которой она сейчас находится, вышлет из страны Квинси Промеса. Россия ведeт СВО, фактически, в том числе и против Голландии. Там вся Европа. Голландцы среди них. Не думаю, что наше правительство выдаст Квинси Промеса.

    Имиджевая история для «Спартака» была бы плохой, если бы это было ещe до СВО. Теперь же, учитывая отношения к нам со стороны многих европейских стран, у России не может быть взаимопонимания со страной, в которой Промеса осудили.

    Единственное в этой ситуации – недоверие к установленному факту. Мы видим, как обыгрываются разные ситуации. И здесь ситуация тоже может быть обыграна.

    Возможно, инкриминируют то, чего он не сделал. Если доказательная база сильная, то, конечно, такое преступление, вне зависимости от того, где оно совершается, оно совершается против человечества в целом. Поэтому здесь очень много зависит от того, сфабриковано это дело или нет», – сказал Гаджиев.

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    Источник: Metaratings

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    14.02.2024 21:09
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    Комментарии (11)
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    ziborock
    1707935188
    Бакланы, заходите, что попрятались и молчите?!
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    ivany4
    1707935834
    Здравые рассуждения. Ну а судить о деяниях и судьях можно по тому, как и сколько идет следствие по обоим делам. Просят 9 лет, дают 6 и еще соглашаются на рассмотрение апелляции. Ну и так далее. То ли судебная система такая, то ли ждут результата СВО. Что бы понимать, какая ответка прилетит. И шутка о ситуации с Промесом из дакнета: В преддверии 2 марта Миллер заказал Антоху голландскому суду.))
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    shurik45
    1707936240
    Интересно будет узнать реакцию УЕФА на данный факт , последуют ли какие санкции в сторону Спартака? Возможно , Промес решится самостоятельно отправиться домой ,дабы не навредить своему клубу.
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    alefreddy
    1707936729
    пока приговор если есть такой вступит в силу Голландия под воду потихоньку пойдет с ЛГБТ сообществом
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