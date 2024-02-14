Реакция Мостового на приговор Промеса

Александр Мостовой прокомментировал решение суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

– Что делать «Спартаку»? Расторгнуть контракт? Или оставить? Ситуация сложная.

– Не позавидовал никому бы. «Спартак» – это команда, где много юристов, адвокатов. Но они не могли повлиять, потому что следствие велось в другой стране.

Не хочется сравнивать, как в Испании и других странах, где человек что-то сделал, а его от команды убирают, пока следствие идет. Есть много примеров спортсменов в разных видах спорта.

– Стоит ли «Спартаку» убрать футболиста, когда обвинительный приговор уже есть? Все-таки клуб должен быть примером для общества. Правильно ли оставлять игрока с таким приговором?

– Надо действовать по закону. По закону выходит – неправильно. Это уже длится давно. Здесь ситуация очень сложная.

Тут и Промесу кошмар, и людям, которые рядом. Большинство человеческих законов во всех странах одинаково. Если ты что-то сделал, ты должен быть наказан. Везде живут одинаковые люди.