Реакция Мостового на приговор Промеса

Александр Мостовой прокомментировал решение суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.
– Что делать «Спартаку»? Расторгнуть контракт? Или оставить? Ситуация сложная.
– Не позавидовал никому бы. «Спартак» – это команда, где много юристов, адвокатов. Но они не могли повлиять, потому что следствие велось в другой стране.
Не хочется сравнивать, как в Испании и других странах, где человек что-то сделал, а его от команды убирают, пока следствие идет. Есть много примеров спортсменов в разных видах спорта.
– Стоит ли «Спартаку» убрать футболиста, когда обвинительный приговор уже есть? Все-таки клуб должен быть примером для общества. Правильно ли оставлять игрока с таким приговором?
– Надо действовать по закону. По закону выходит – неправильно. Это уже длится давно. Здесь ситуация очень сложная.
Тут и Промесу кошмар, и людям, которые рядом. Большинство человеческих законов во всех странах одинаково. Если ты что-то сделал, ты должен быть наказан. Везде живут одинаковые люди.
- Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
- Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
- Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.