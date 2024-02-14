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    Реакция Мостового на приговор Промеса

    Александр Мостовой прокомментировал решение суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

    – Что делать «Спартаку»? Расторгнуть контракт? Или оставить? Ситуация сложная.

    – Не позавидовал никому бы. «Спартак» – это команда, где много юристов, адвокатов. Но они не могли повлиять, потому что следствие велось в другой стране.

    Не хочется сравнивать, как в Испании и других странах, где человек что-то сделал, а его от команды убирают, пока следствие идет. Есть много примеров спортсменов в разных видах спорта.

    – Стоит ли «Спартаку» убрать футболиста, когда обвинительный приговор уже есть? Все-таки клуб должен быть примером для общества. Правильно ли оставлять игрока с таким приговором?

    – Надо действовать по закону. По закону выходит – неправильно. Это уже длится давно. Здесь ситуация очень сложная.

    Тут и Промесу кошмар, и людям, которые рядом. Большинство человеческих законов во всех странах одинаково. Если ты что-то сделал, ты должен быть наказан. Везде живут одинаковые люди.

    • Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
    • Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.02.2024 19:50
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    Комментарии (13)
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    Napaleon Banapart
    1707930043
    Казнить нельзя помиловать...
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    ziborock
    1707930298
    Двуликий анус!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707930835
    У нас за такое преступление корячилось бы ему от 15 до 25. Гыгыгы
    Ответить
    Бывалый1488
    1707930852
    Сажать надо, и в России запретить играть пожизненно. На этого клоуна будут смотреть дети? А сколько народу он перетравил и подсадил своим кокаином? Это по-любому не первая поставка.
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    Semenycch
    1707934204
    Торговля наркотиками тяжелейшее преступление! Этого преступника нужно выдать в Голландию, пусть сидит свое!
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    raritet
    1707937300
    На мой взгляд, команда должна , несмотря на прекрасные показатели Промеса, исходить исключительно из его правового статуса. Если он признан судом виновным , то какие тут могут быть вопросы? Конечно, имиджу России , уже ничто не повредит. Но , наверное, многие знают о том, какое это зло. Только с моральной точки зрения если оценить ситуацию,станет понятно. Клуб прикрывает человека- преступника.
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    Pooodle
    1707937892
    В тарасятнике его запереть и в люди не выпускаить! И , главное, острые предметы убрать подальше убрать
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    VPERDIV SPARTAK
    1707938240
    На дыбу его, сколько людей угробил наркатой из за бабла
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    Bozigit
    1707938509
    Главный эксперт , оказывается ещё и юрист)
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    ScarlettOgusania
    1707941996
    Мост помолчал бы лучше: Промес в России чист перед законом!
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