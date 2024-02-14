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    ⚡ Суд приговорил Промеса к тюремному заключению

    Вингер «Спартака» Квинси Промес заочно приговорен судом в Нидерландах к шести годам лишения свободы.

    Игрока признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

    • Прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы.
    • Ранее Промеса уже приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.

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    Источник: Voetbal International

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    14.02.2024 12:51
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    Комментарии (109)
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    SuperNils
    1707908708
    Рылы к себе всяких отбросов тащат - то голубых, то наркоторговцев. Позор! А ещё, я помню, рылы в 90-х бромантана обожрались.
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    Bozigit
    1707908982
    В общем не выездной
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    порт
    1707909302
    Ещё одним Россиянином станет больше. Примет гражданство и сразу в окопы.
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    fakeid
    1707909814
    сегодня где-то там у арабов хряки играют против кайрыта. надеюсь, не перепутают, арестуют именно зулуса, а не ничего не понимающего дельфина. и депортируют именно первого, а не второго. но всё может быть. делаем ставки на депортацию)
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    Cleaner
    1707910207
    Теперь пришлют запрос на экстрадицию. И Спартак отправит своего любимого НАРКОБАРЫГУ в Голландию!!! Туда ему и дорога. СТЫДНО за ФК Спартак...(((
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    fakeid
    1707910323
    позор рыжим! позор!
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    somn
    1707910523
    Да примет гражданство, делов-то. А через 15 лет за давностью отменят.
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    алдан2014
    1707910902
    Все неадекватны отметились?
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1707923586
    Еще мягкий срок за такие веса получил Так что ему очень повезло Должен радоваться И отбывать будет сто пудов не в ГУЛАГе
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    Хургада
    1707951647
    У России нет договора о выдаче с Нидерландами. Если только обменять на скифское золото.
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    Россия
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