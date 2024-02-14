⚡ Суд приговорил Промеса к тюремному заключению

Вингер «Спартака» Квинси Промес заочно приговорен судом в Нидерландах к шести годам лишения свободы.

Игрока признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

Прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы.

Ранее Промеса уже приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.

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