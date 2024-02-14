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    В Госдуме прокомментировали приговор Промеса

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

    «Для начала нужно понять, насколько амстердамский суд является авторитетным в сегодняшних условиях. Может быть, в обычной жизни, еще года два или три назад, этот инцидент рассматривался бы совсем по-другому.

    Но сейчас, когда на Западе судят прежде всего по политическим мотивам, из-за того, что паспорт не того цвета, позиция или вера не та, нужно относиться ко всему этому внимательнее.

    Думаю, сейчас юристы и руководство «Спартака» внимательно рассмотрят суть проблемы, поговорят с самим игроком и только после этого вынесут свой вердикт.

    Нужно очень внимательно относиться к приговорам судов, находящихся в недружественных странах. Их решения могут быть необоснованными», – сказал Свищев.

    • Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
    • Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.02.2024 19:10
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    Комментарии (38)
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    Купа Купыч
    1707928399
    Просим у Канады выдать нацика, а сами мозги шлифуем.
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    qwertyйцукен
    1707928561
    Но сейчас, когда на Западе судят прежде всего по политическим мотивам=== Вона как.Политику к контрабанде наркотиков припутал.Ай да Свищев , ай да с.укин сын.)))
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1707929079
    Фанатам Спартака нужно обратиться к этому ПредседателЮ комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту ДмитриЮ СвищевУ с просьбой с ТРЕБОВАНИЕМ проверить судей Амстердамского суда на наличие каннабиойдных веществ в их крови на момент принятия решения по делу.. А то мало ли... У них это запросто...
    Ответить
    Бомбардиръ
    1707929721
    В Нидерландах вообще легализовано употребление наркотиков. И регулирование продажи кокаина в Нидерландах поможет подорвать экономику преступных предприятий, как считают тамошние чиновники. Конкуренция там, понимаете... )
    Ответить
    Фёдор Горюнов
    1707930794
    Просто Не Поделился...Кто Не Делиться,Тот Виноват...
    Ответить
    Kollljan
    1707931843
    Получается такая "петрушка". Суд недружественной страны осудил кого? Своего гражданина - гражданина недружественной страны. Вопрос: какое дело ГД России до дел которые ГД не касаются?
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    САДЫЧОК
    1707935019
    Что несет этот депутат?
    Ответить
    alefreddy
    1707937600
    Промесу пофиг что там сфабриковали
    Ответить
    Filllllll
    1707938044
    Они и президента нашего приговорили, и что из этого? Из всех соревнований нас выгнали. И что им лизать за это? Одни дебилы и украинцы поддерживают это решение. Думаю, что, политика тут в первую очередь.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1707985879
    Наркобарыга во все времена наркобарыга. Укрывать его - это зашквар. Да и тем более, он гражданин другого государства.
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