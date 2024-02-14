В Госдуме прокомментировали приговор Промеса

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.
«Для начала нужно понять, насколько амстердамский суд является авторитетным в сегодняшних условиях. Может быть, в обычной жизни, еще года два или три назад, этот инцидент рассматривался бы совсем по-другому.
Но сейчас, когда на Западе судят прежде всего по политическим мотивам, из-за того, что паспорт не того цвета, позиция или вера не та, нужно относиться ко всему этому внимательнее.
Думаю, сейчас юристы и руководство «Спартака» внимательно рассмотрят суть проблемы, поговорят с самим игроком и только после этого вынесут свой вердикт.
Нужно очень внимательно относиться к приговорам судов, находящихся в недружественных странах. Их решения могут быть необоснованными», – сказал Свищев.
- Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
- Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
- Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.