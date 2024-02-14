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    Радимов отреагировал на приговор Промеса

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о решении суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

    «То, что он осужден на шесть лет, это, конечно, не самая приятная история как для клуба, так и для самого Промеса.

    У Промеса наверняка действующий контракт. В этом контракте наверняка есть пункт, который клуб вправе к нему [Промесу] применить за правонарушение.

    В этом должны разбираться в первую очередь адвокаты. Но со всех точек зрения это бросает очень нехорошую тень на футбольный клуб «Спартак», – заявил Радимов.

    • Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
    • Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2024 18:41
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707926828
    Нехорошая тень над срамтаком висит всегда. Гыгыгы
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    VVM1964
    1707927942
    Ну если и тень - то на страну, т.к. выдача или не выдача Промеса Голландии будет находиться в юрисдикции страны, а не клуба !!! И если у нас нет договора с Голландией ( а его нет ) о выдаче - ОТДЫХАЙТЕ !!!...
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    Гребенников-Александр-goo
    1707936032
    Даже если все это правда. Оцените размах. Почти полторы тонны кокса. А у помойных только палки вводят карнавальным симулянтам.
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