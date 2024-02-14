Радимов отреагировал на приговор Промеса

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о решении суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

«То, что он осужден на шесть лет, это, конечно, не самая приятная история как для клуба, так и для самого Промеса.

У Промеса наверняка действующий контракт. В этом контракте наверняка есть пункт, который клуб вправе к нему [Промесу] применить за правонарушение.

В этом должны разбираться в первую очередь адвокаты. Но со всех точек зрения это бросает очень нехорошую тень на футбольный клуб «Спартак», – заявил Радимов.